41響禮炮迎接！川普訪白金漢宮　見女王伊莉莎白二世　

▲川普拜訪白金漢宮，與英國女王伊莉莎白見面。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普3日展開對英國的國是訪問，偕夫人梅蘭妮亞赴白金漢宮與女王伊莉莎白二世、查爾斯王儲等王室成員會面，並獲得王室以大禮接待。白金漢宮在草坪鳴放41響禮炮，歡迎川普的到訪。

川普3日稍早搭乘空軍一號專機抵達倫敦，先前往下榻的美國駐英國大使官邸，隨後搭乘陸戰隊一號直升機前往白金漢宮。直升機抵達時，川普與梅蘭妮亞在白金漢宮後院下機，英國查爾斯王儲與夫人卡密拉（Camilla）上前迎接。川普夫婦與查爾斯夫婦並肩走上白金漢宮台階，向等候的伊莉莎白二世女王致意。

川普女兒伊凡卡（Ivanka）、女婿庫許納（Jared Kushner）在白金漢宮露台上觀看。英國王室以大禮歡迎川普的到訪，於白金漢宮草坪鳴放41響禮炮。川普也在查爾斯王儲的陪同下，檢閱英國王室御林軍組成的儀隊。

▼川普與查爾斯王儲共同檢閱由御林軍組成的儀仗隊。（圖／路透）



川普3日中午先在白金漢宮受女王以私人午宴款待，午宴結束後將前往倫敦西敏寺，並在克拉倫斯府（Clarence House）與查爾斯享用下午茶。當地時間3日晚間，川普夫婦將再回到白金漢宮，出席英國王室準備的正式國宴。

川普預定4日與即將卸任的英國首相梅伊（Theresa May）會晤，雙方討論重點可能包括氣候變遷，以及中國電信設備商華為公司等議題。

英女王伊莉莎白二世自1952年即位以來，一共與歷年13位美國總統中的12位進行過會面，但其中只有3位總統屬於「國是訪問」規格，包括川普、歐巴馬和小布希。

「國是訪問」（State visits）不同於一般的官方訪問（Official visits），傳統上是由英國君主依據英國政府的提議，邀請外國元首來訪。自1952年以來，英國女王已經接待過112次類似訪問。

不過，川普此行一如既往的爭議不斷，包括還未抵達英國就先踩上外交禁忌，大肆鼓吹英國無協議脫歐，插手英國內政，讓反對黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）拒絕出席國宴。此外，川普的座機尚未落地，他就先在推特是譏諷倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）是「十足的魯蛇」，因為對方曾批評英國大陣仗迎接他的到訪。

在川普訪問英國的3天之內，抗議團體已經揚言在倫敦、曼徹斯特、伯明罕、貝爾法斯特等各大城市發動大規模示威抗議，預計屆時將有25萬人聚集在倫敦市中心。

▼在倫敦街頭聚集的抗議人士，手持反川普標語。（圖／路透）

