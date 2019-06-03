小船遇311大海嘯被沖走...漂8年900公里外尋獲　日媒封「奇蹟漁船」

實習記者陳妙津／綜合報導

日本311大地震至今已屆滿8年，當初停泊在宮城縣石卷市漁港的一艘漁船遭海嘯巨浪沖走後，近日竟在距離約900公里的高知縣須崎市外海被發現。船主佐藤友廣驚訝表示，沒想到船隻竟然在海上獨自漂流了8年，若有人需要，願將船捐出作為震災遺產。

據日本《讀賣新聞》報導，2011年日本發生震驚全球的311大地震，芮氏規模9的強度也引起猛烈海嘯侵襲日本東北地區，部分地區甚至出現15公尺以上巨型海嘯，最大溯上高40.1公尺，造成嚴重傷亡，也讓當時停泊在宮城縣石卷市漁港的漁船「日進丸」被捲走。

▲日本311大地震，芮氏規模9強震引發超大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）



沒想到時隔8年後， 5月27日下午2點左右，高知縣警備艇在須崎市外海約2.3公里處，發現了一艘長6.5公尺的翻覆漁船，由玻璃纖維強化塑膠所造，經查登記編號後發現，正是「日進丸」。

據50歲的船主佐藤友廣表示，海嘯發生時，有兩艘漁船停泊在港內，另一艘及時駛往外海避難，但「日進丸」來不及而留在港內，最後被海嘯捲走，很訝異船居然獨自漂流了這麼久。「日進丸」的神奇經歷曝光後，也被日媒封為「奇蹟漁船」。

▲日本311大地震後滿目瘡痍的日本東北地區。（圖／達志影像／美聯社）



佐藤慷慨也表示，若有人需要，願意把船捐獻出來作為震災遺產使用。高知海上保安部表示，目前尚不清楚船為何漂到高知，研判可能是順著海潮在太平洋沿岸漂流，最後才漂到高知外海。

但311遺失漁船重現也不只這次，2014年時，美國西部華盛頓州海灘也出現過一艘棄船，外觀破舊，並佈滿了神祕藤蔓狀海洋生物，恐怖如鬼船。經專家調查後指出，該船應是311大地震後，漂流而來的棄船，在3年內漂浮了6500公里。