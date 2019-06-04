瘋電影／我的第一任　最愛卻愛不到和對自己最好者選誰

文／賴賴

瘋言瘋語：

大陸電影，大陸的『前任』系列已經創下超高票房，這次換個台灣導演，以台灣在地味喜劇出發，以在地台灣傳統習俗搞笑，一開始還有點「與龍共舞」的味道，但台灣神明裡最有名的就是月下老人，開場雖然拔剌但還滿有意思的。但是大陸影評似乎不買單。

儘管票房不錯，但是口碑不佳的情況下，來台灣換個名字繼續賣，一中一台的愛情配對，最後還是美國出手，童話般的結局，個人是沒啥感動啦，哈，年輕純愛故事，女主角的演技有點柴，男主角也不夠帥，愛情片重點元素感覺撐不大起來。

假如有個你很愛和愛不到的人，和一個你不太愛卻對你很好的人，你會選哪一個？這是這部電影的核心價值，沒有灰色地帶，請作答。





片 名：我的第一任

英文名稱：Always Miss You

類 型：愛情

上映日期：2019-05-17

片 長：01時34分

導 演：陳鴻儀

演 員：郭采潔 、 李東學 、 鄭愷 、 陳博正 、 藍心湄 、 林美秀 、 謝依霖 、 邰智源 、 王彩樺 、 任容萱 、 朱德剛 、 韓雨潔 、 阿諾

國 家：中國

語 言：國語、台語

發行公司：牽猴子整合行銷股份有限公司



劇情大綱

林心恬（郭采潔飾）的愛情路一直不順，總是不能在對的時間遇到對的人。正當她心灰意冷時，緣份使她邂逅了多情暖男吾川（鄭愷飾），吾川對心恬展開狂熱追求，最終心恬被打動。然而意料之外的是，心恬自學生時期就暗戀的學霸男神黃克群（李東學飾）又出現了。是該選擇近在眼前的幸福，還是多年前夢寐以求的白馬王子？當心恬做出決定後才發現，原來愛情在冥冥中早已註定…。

▲台式喜感大陸網友不大捧場。

▲和對自己很好的人一起，很輕鬆自在。

▲和自己最愛的人在一起，其實會很累。



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