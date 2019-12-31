瘋電影／吹哨人　男人為什麼要偷偷接受「前女友」

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部感覺很獨特風格的懸疑片，雖然不沉悶，但也不明快，單就懸疑的部份，曲折迂迴，劇本人設很飽滿，所以雖然腳色不多卻人人有戲，看到最後會落淚，這種中國風的英語片，其實在操作上並不容易，畢竟就有著觀眾定位到底是誰的難度在，湯唯和齊悉表現出色，本來對雷佳音頗認同，但因他對湯唯的評論整個破格，這片沒有對白上無法入戲的問題，個人非常喜歡。不過已婚男帶著前女友逃命的題材，資方怎麼會認同的，是在考驗觀眾的道德忍受度嗎，佩服。

以懸疑片定位，但片中有許多被追殺的過程，不論是撞車或是追逐，都有緊張到，而電影鏡頭語言也非常用心，中國電影中少有的有質感作品，可能是看了評價之後，一開始沒抱著太高希望去看，反而有驚喜到，好看，屬於可買票進院的電影，還是在水準上。

不是小資成本電影，單靠湯唯的魅力撐這麼大的大局，頗辛苦，有爆破大場景，澳洲、非洲和中國三地拍攝，誠意滿滿的作品。



片 名：吹哨人

英文名稱：The Whistleblower

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-12-27

片 長：02時16分

導 演：薛曉露

演 員：湯唯(Wei Tang) 、 雷佳音

國 家：中國、澳洲

語 言：英語國語

發行公司：華映

劇情大綱

吹哨人（Whistleblower）是指所在企業或組織存在重大問題、嚴重威脅公眾利益時，不惜面臨巨大危險，勇敢揭露真相的人。



一場意外的空難，一次很一般的跨國交易，一個競爭對手的離奇死亡，一份被刻意掩蓋的地質環境報告，再加上接二連三的公安意外，讓在澳洲工作的華人員工馬珂（雷佳音 飾）漸漸察覺到其中蹊蹺。此時，一位神秘中國女子周雯（湯唯 飾）帶來更多線索，並要求馬柯協助，讓一樁事關幾百萬人性命的巨大陰謀開始浮出水面…

▲遠赴非洲拍攝取景，視覺畫面有鮮度。

▲澳洲人都是壞人，國外沒有比較好。

▲不斷被追殺的二人，查出許多喪盡天良的公司勾當。

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