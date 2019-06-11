瘋電影／紅色密令　間諜阿嬤改寫歷史

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部反戰意義的真實故事改編，好看且看完會有無限反思，二戰時代背景的故事意義內涵都乘載著歷史的傷痛，編劇很厲害得將倒敘與劇情演進，融合並進的描述，使得觀眾不但能夠理解這個事件原委及動機，也能透過這位老婦樸實的坦白，而感到同情並感同身受，這絕對是影后級的演技水準，才能為這部紀實電影畫龍點睛，好看。

這不是商業電影，所以礙於事實呈現，無法在故事中加油添醋，所以在前半段有點悶，但俊男美女的加持還是好看，一直擔心太晚來看了，電影場次變得少，沒想到假日誠品幾乎滿座，文青氣息濃厚的觀影質感，果然來看這部片都是有點文化氣質感的，哈。

好看，推薦，文青會愛。

片 名：紅色密令

英文名稱：Red Joan

類 型：歷史/傳記、劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-05-31

片 長：01時41分

導 演：崔佛農恩(Trevor Nunn)

演 員：茱蒂丹契(Judi Dench) 、 蘇菲庫克森(Sophie Cookson)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：采昌



劇情大綱

瓊安（茱蒂丹契 / 蘇菲庫克森分飾）是個在郊區安享退休生活的平凡老婦人。某天，英國特勤局突然上門，並指控她在二戰期間擔任女間諜，甚至透露建造原子彈的國家機密給敵國俄羅斯。

在偵訊過程當中，瓊安回憶起1930年代的劍橋大學，那時她正和一位來自俄羅斯的帥哥里歐（湯姆休斯飾演）交往，兩人愛得難分難捨，也讓她因此接觸到共產理念。

畢業之後，她加入「卡文迪許實驗室」研發核彈機密計畫，卻因為看到原子彈對日本造成的大規模毀滅，而感到十分愧疚。面對戰爭所帶來的破壞，站在歷史浪頭上的她，究竟該選擇背叛自己的良心，還是背叛自己的國家…？

▲在學校對好友的表哥一見鍾情，並且陷入激情。

▲指導教授指定第一名畢業可以回來擔任研究秘書。

▲間諜阿嬤最大的依靠是律師兒子。



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