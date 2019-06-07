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瘋電影／X戰警：黑鳳凰　能夠包容缺點才是家人

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文／賴賴

▲▼X戰警：黑鳳凰。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

超能力打超能力，打得很爽的變種人動作片，卡司超整齊，節奏緊湊場景之多，這次內容其實感覺跟驚奇隊長有點神似，不過X戰警娛樂性還是比較高，不斷換場景，到處打爛布景環境，超能力的設計也非常夠力，不劇透，全片無冷場，過程超多驚喜，好看。

這次卡司超強，劇情也趨向傳統，而故事設計最好是對於Ｘ戰警非常熟悉，才能夠在快速劇情發展時，跟上所有腳色的情感線，漫威電影的英雄系列，永遠會討論到英雄的定義，而美國總統似乎也從來談不上是個好人，哈，貼近民心的生活感，但是在超能力的部分越玩越大，看得超過癮。

這次的核心價值在於家，沒血緣只要是一起成長互相關懷，真心友愛就是家人的情感，人類都有善惡兩面，只接受美好的部分，稱不上是家人，能包容惡劣的那面，才是家人的意義，寓教於樂的好作品。


片　　名：X戰警：黑鳳凰
英文名稱：X-Men: Dark Phoenix
類　　型：動作、劇情
上映日期：2019-06-06
片　　長：113分鐘
導　　演：賽門金柏格(Simon Kinberg)
演　　員：蘇菲特納(Sophie Turner) 、 詹姆斯麥艾維(James McAvoy)、 麥可法斯賓達(Michael Fassbender) 、潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain) 、珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence) 、尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult) 、 伊凡彼得斯(Evan Peters)、 泰謝里丹(Tye Sheridan) 、 寇迪史密麥菲(Kodi Smit-McPhee) 、 亞利珊卓希普(Alexandra Shipp)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：福斯


劇情大綱

在《X戰警》系列全新章節《X戰警：黑鳳凰》中，X戰警們將面對有史以來最強勁的對手—而那個人，竟是他們自己的隊員，琴葛雷（蘇菲特納 飾）。在一次外太空救援事件中，琴遭受了宇宙間一股神秘且猛烈的力量所攻擊，傷勢嚴重讓她也差點賠上了自己的性命。然而，當她返回家中時，她卻發現這股神秘之力竟將她體內的力量以驚人的倍數無限擴大，甚至遠遠超過了自己所能控制的範圍。在她努力與之對抗，並試圖發揮所能時，她卻漸漸發現自己既無法理解更沒有方法去內化體內無限膨脹的超然力量。

隨著琴逐漸地失控，並開始傷害她身邊親近且親愛的人們時，她開始複雜化甚至是離間所有X戰警們之間最初、最緊密的連結與組織。隨著團隊的分崩離析，X戰警們將試圖要重新找回另自己團結一心的方式——而這不僅僅是為了修補琴內心破碎的靈魂，更是要拯救我們唯一的星球，免於外星生物利用琴做為武力來不法統治整個銀河系。

▲▼X戰警：黑鳳凰。（圖／imdb）

▲擔任超級女英雄的基本條件就是高。

▲▼X戰警：黑鳳凰。（圖／imdb）

▲吸收了宇宙神力的琴，沒人能控制。

▲▼X戰警：黑鳳凰。（圖／imdb）

▲投靠萬磁王，結果惹來殺身之禍。萬磁王火大了。


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關鍵字：瘋電影,X戰警：黑鳳凰,賴賴,珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence),蘇菲特納(Sophie Turner) ,詹姆斯麥艾維(James McAvoy),麥可法斯賓達(Michael Fassbender),潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)

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