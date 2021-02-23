瘋電影／結婚計念日　愛要及時說出口把握當下的真心

文／賴賴

瘋言瘋語：

意外的精采好看，完全顛覆剛開始從片名揣測的劇情，非常非常有意義，尤其在疫情嚴峻死亡疾速來臨的時代，可能來不及說愛就得說再見，電影告訴你如何珍惜當下，不必寄託未來，只需要把握現在，只有現在才是真的人生，過去未來都不是，很棒很棒的劇本創意邏輯，超強的反轉力道讓觀眾茅塞頓開，好作品。

澳洲電影雖然演員全都不認識，也沒有俊男美女的包袱，不早商業路線的原因是，劇本超強，只要具備演技實力便可勝任這部電影，而儘管黑人白人配有時候會有些不協調感，但是透過劇情則完全沒有這個問題，劇本實在很給力，果然澳洲編劇相當擅長把握當下的老梗，老梗鐵效果百看不厭大概就是這種感覺，看完會有所收穫，非常推薦。

片 名：結婚計念日

英文片名：Long Story Short

類 型：愛情、喜劇

上映日期：2021-02-19

片 長：01時37分

導 演：賈許勞森(Josh Lawson)

演 員：瑞夫史波(Rafe Spall) 、 莎拉紐曼(Zahra Newman) 、 錢信伊(Ronny Chieng) 、 諾妮哈澤赫斯(Noni Hazlehurst)

國 家：澳洲

語 言：英語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱

凡事習慣拖拖拉拉的泰迪（瑞夫史波飾演），是典型的「等一下」先生，所有的事情都可以「等一下」再說。在他與女友（莎拉紐曼飾演）步入禮堂後，他遇見了一名奇異的陌生人（諾妮哈澤赫斯飾演），從此以後他的人生都會快轉一年，每年剛好都是結婚紀念日。



此時，他的太太已經進入懷孕後期，也是他們結婚的第一年，但他卻不記得中間所有的過程。泰迪的「每一天就有一年過去」，他發現自己的人生居然越活越糟，儘管好友山姆（錢信伊飾演）盡力協助他，他卻發現事情不是他想像中這麼簡單。他必須珍惜生命中的每個瞬間，學著「把握當下」才是真正的答案。福來弟在出發之前被表弟表妹惡整染上了粉紅色的頭髮，看起來更不威了～但他還是鼓起勇氣踏上探險之路，卻在夜晚大城市的街道失去了方向，一隻流浪狗大姊大貝貝陰錯陽差幫助了他，卻同時被捕狗隊抓住，而他必須在今晚克服粉紅色超萌的外表，逃出捕狗隊的牢籠，更要證明自己是百分之百的狼人。

▲收到一份新婚之禮是每隔幾分鐘就過一年。

▲新婚夜睡一覺隔天孩子已經一歲。

▲時間真的過得好快好快，晃眼十年婚姻破孩子離開。

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