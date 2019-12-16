瘋電影／唯你是愛　如果沒有孩子你會永遠愛我嗎？

文／賴賴

瘋言瘋語：

簡單的愛情故事卻拉出了一個大議題～愛的結晶，為了生下自己的親生孩子，這個時代，許多熟齡婦女幾乎是用命的拚一個孩子，以姊弟戀出發的真感情，卻在能不能生出孩子問題中結束，愛情和親情的昇華，是否需要血脈來幫忙，電影流暢好看，明明相愛的兩個人，如果生不出孩子，就沒有解決的辦法了嗎？

劇本很厲害，兩位俊男美女的相當襯職，所以故事流暢好看沒有冷場，雖然只是一對男女的愛情，卻滿滿豐富的穿插了親友關係的影響，所有的愛情都有各自獨特的樣貌，雖然說起來好像差不多，其實也沒有一個是完全相同的，所以愛情故事才永遠令人好奇且好的劇本言之有物，正如這片。

非常喜歡這部電影導演的節奏處理，對白也豐富精萃，「沒有孩子你會永遠愛我嗎？」這應該是全天下女人心中的疑問，英國社會和亞洲環境還是比較接近，所以有許多價值觀能夠快速理解，非常好看。

片 名：唯你是愛

英文名稱：Only You

類 型：劇情

上映日期：2019-12-13

片 長：01時59分

導 演：哈莉伍特利夫(Harry Wootliff)

演 員：蕾雅柯絲塔(Laia Costa) 、 喬許歐康納(Josh O'Connor)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：佳映



劇情大綱

艾蓮娜和傑克在跨年邂逅，發生一夜情。激情後旋即陷入熱戀，並火速同居。雖然相遇時艾蓮娜謊報了年齡，實際年紀35歲的她，比26歲的傑克大九歲。但傑克不在意，他就是愛艾蓮娜的一切，心意無比決絕。身心靈高度契合的兩人，生活中有數不盡的嬉鬧與纏綿。

然而這段完美關係，卻在兩人攜手邁向下個階段準備做人時，遭受前所未有的考驗。在命運之前，真愛真的無敵？這段無瑕的關係，開始出現裂痕……

▲女友喜歡小孩。

▲體貼的鮮肉男友立刻同意生個孩子。

▲卻因為能不能生出孩子而出現問題。

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