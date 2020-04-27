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瘋電影／迷雁返家路　帶瀕危孤兒雁飛行候鳥安全行程

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文／賴賴

▲▼ 迷雁返家路。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

原來這是真人真事，太感動了，什麼樣的家庭製造出什麼樣的孩子，也因為這樣的故事在法國發酵，帶動了更多人對於鳥類生態環境的關注，電影流暢好看，除了真實故事感動以外，帶著雁子翱翔的視野無敵壯觀，原來這種滑翔翼可以飛到雲上，非常適合小朋友觀賞的好作品，雖然有相當程度的啟示，這不只是一部給小朋友看的電影，也是一部給有生小朋友的家長看的電影。

故事描述這位法國氣象學家christian moullec，為了拯救歐洲最瀕危的一種鳥類～小白額雁，於是自創了一套辦法，christian moullec決定帶著他們飛一趟正確的行程，候鳥的首次飛行記憶會像GPS一樣的牢記每個落點，如此一來此生他們便無後顧之憂。電影最動人的還是人性，善良的人類教育孩子成為善良的下一代，而下一代往往更勇敢強大。

五顆星推薦的絕佳作品。

片　　名：迷雁返家路
英文片名：Spread Your Wings
類　　型：冒險、劇情
上映日期：2020-03-27
片　　長：01時55分
導　　演：尼可拉斯凡尼爾(Nicolas Vanier)
演　　員：保羅盧弗(Jean-Paul Rouve) 、 路易斯凡斯奎(Louis Vazquez) 、 梅蘭妮杜迪(Mélanie Doutey)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：可樂電影


劇情大綱

今年兒童節絕對必修的生態春季營，觀迎學校機關團體教學包場！

柯斯提安畢生都在研究如何教失去父母的小白額雁遷徙。他計畫開著輕航機，一路從挪威到法國，指引雁鳥安全的遷徙路線，但計畫補助卻遭到巴黎博物館的拒絕。

柯斯提安搬到郊外農舍，14歲兒子托馬從一開始不適應，直到花了許多時間和雁鳥相處後，漸漸也培養了深厚情誼。某天在陰錯陽差下，為了保護雁鳥不被迫害，托馬駕駛輕型傘翼機打算穿越北海帶領雁鳥們遷徙。氣候逐漸惡化，柯斯提安與母親寶拉因擔心托馬的安危而緊追在後，這趟不凡的驚奇之旅最後能否讓一家人完美團聚呢？

《迷雁返家路》是曾以《靈犬雪麗》、《最後的獵人》感動無數觀眾的金獎導演尼可拉斯凡尼爾，睽違兩年又一寓教於樂新作，被蒙特婁Cinemania電影節等多項國際影展爭相邀約首映。本片改編自法國氣象學家克里斯提安．穆萊克(Christian Moullec)領航野雁遷移回家超過20年的真實事件。充滿生態教育意義的動人故事，在法國熱映近3個月，總票房突破3億元新高，是繼《返家十萬里》、《黑熊來了》後又一改編真人實事、扣人心弦的動物系電影。此次更有中、法文版同步上映，提供學齡兒童作為絕佳環境教材，歡迎大小朋友來大銀幕親身體驗壯闊自然美景，與雁鳥一同勇敢翱翔天際。

▲▼ 迷雁返家路。（圖／YAHOO）

▲放假的孩子被送到爸爸這邊，不再整天掛電腦。

▲▼ 迷雁返家路。（圖／YAHOO）

▲氣象學家爸爸家沒有網路，孩子只能跟隨爸爸照顧孤兒小白額雁。

▲▼ 迷雁返家路。（圖／YAHOO）

▲帶領燕子飛行必須靠這台輕型傘翼機，所以要學開飛機。

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