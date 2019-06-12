　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／吾愛吾詩　愛才近乎失去理性的幼稚園老師

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼吾愛吾詩。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

劇情流暢，描述一位幼稚園老師偶然機會聽到一名五歲學生唸詩，其詩內涵意境深遠，用字簡約直達人心，這樣的深度詩人，卻不被周遭重視，父母皆忙於賺錢，忽視兒子教養，由一位素質不高的女生兼職照顧，老師心痛不捨，這天才詩人就這樣被忽略可能因此失去天分培養，超級可惜，就這樣的一部轉折來來去去，最後老師竟然犯下滔天大錯的故事，整體感好看，卻不感人，大概是老師露點太多次，感受不到這個老師的內涵。

教育是一門高深的學問，但是不論老師多麼盡心盡力，或是愛入谷底，都是人家的孩子，最後老師在學校裡教育的，學生回家後還是父母的那一套，能夠扭轉的少之又少，原生家庭的影響無遠弗界。

片中的老師僅止於私慾，是不認為她真的想要挖掘孩子的天分，人性成魔也只在一念間，而成魔之人都是一口正道，這才能混淆視聽禍害人間。不錯看的故事。

片　　名：吾愛吾詩
英文名稱：The Kindergarten Teacher
類　　型：劇情
上映日期：2019-05-24
片　　長：98分鐘
導　　演：莎拉寇拉潔洛(Sara Colangelo)
演　　員：瑪姬葛倫霍(Maggie Gyllenhaal) 、蓋爾嘉西亞貝納(Gael Garcia Bernal) 、 羅莎薩拉查(Rosa Salazar)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

幼稚園老師麗莎（瑪姬葛倫霍 飾）已步入不惑之年，不僅對這份奉獻多年的工作感到厭倦，回家還得面對漫不經心的老公和正值叛逆期的小孩，她生活中唯一稍感寬慰的時刻，便是去曼哈頓下城區教授夜間部的詩歌課。

某日，麗莎發現班上一名五歲的孩子吉米對詩歌有驚人的天賦，她起初只是想要保護他不被失職的父母傷害，之後卻開始拿自己的職業生涯、家庭和自由冒險。她不惜一切代價想要栽培吉米，只求讓他的潛力得以開花結果，然而這份執著卻可能導致無法挽回的後果……

▲▼吾愛吾詩。（圖／imdb）

▲兒童天才詩人被老師賞識。

▲▼吾愛吾詩。（圖／imdb）

▲兒童天才詩人默默不說真話。

 
★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公退出幕前卻遭背叛
吻阿翔爆不倫戀！　謝忻IG發文自爆「我偷吃」

關鍵字：瘋電影,吾愛吾詩,賴賴,瑪姬葛倫霍(Maggie Gyllenhaal),蓋爾嘉西亞貝納(Gael Garcia Bernal),羅莎薩拉查(Rosa Salazar)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／吾愛吾詩　愛才近乎失去理性的幼稚園老師

瘋電影／紅色密令　間諜阿嬤改寫歷史

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

五月天香港開演唱會　梁家輝帶叉燒..親自開車送去

瘋電影／吾愛吾詩　愛才近乎失去理性的幼稚園老師

瘋電影／紅色密令　間諜阿嬤改寫歷史

IKEA新款「隱形音響」讓家更乾淨　聲音藏在檯燈跟書架裡

誰說長照　跟年輕人無關？

每周只賣2天！台中超人氣曲奇餅乾　推出抹茶新口味

雲端最前線／兩岸議題和台商回流成總統大選焦點

做不好是「用了不對的院長」？　段宜康呼籲蔡英文回應！

朴敏英《私生活》咖啡廳在這！附近景點推薦順便逛YG～

老嫗凌晨赤腳站路口　下班暖警「愛心導航」送返家

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！　雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

盼帶動銷量！HTC為35萬「老粉絲」祭舊機換新機優惠

「天后御醫」爆糾紛！美魔女砸42萬修修臉　換來不平額頭臉凹陷

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

名家熱門新聞

愛才近乎失去理性的幼稚園老師

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

阿榮／MegaDownload..

超市火鍋肉片變出5道美味料理

釐清媽咪產後9大症狀

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

志玲帥尪全能演出

10道你非吃不可的蝦料理(上)

更多熱門

相關新聞

間諜阿嬤改寫歷史

瓊安（茱蒂丹契 / 蘇菲庫克森分飾）是個在郊區安享退休生活的平凡老婦人。某天，英國特勤局突然上門，並指控她在二戰期間擔任女間諜，甚至透露建造原子彈的國家機密給敵國俄羅斯。

志玲帥尪全能演出

能夠包容缺點才是家人

強大的心是最大的武器

不是所有的正妹美女行情都很好

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

情侶搭火車「狂摸舔嬌嗔」還流液體

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

兒子直播打賞145萬　母親一聽當晚去世

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

白皙妹「上衣失蹤」側邊全露！網：穿反了吧

影／侯友宜震怒撤換淡水分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕！

謝欣最喜歡的是他！3年前激吻求借精生子

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面