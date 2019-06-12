瘋電影／吾愛吾詩　愛才近乎失去理性的幼稚園老師

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情流暢，描述一位幼稚園老師偶然機會聽到一名五歲學生唸詩，其詩內涵意境深遠，用字簡約直達人心，這樣的深度詩人，卻不被周遭重視，父母皆忙於賺錢，忽視兒子教養，由一位素質不高的女生兼職照顧，老師心痛不捨，這天才詩人就這樣被忽略可能因此失去天分培養，超級可惜，就這樣的一部轉折來來去去，最後老師竟然犯下滔天大錯的故事，整體感好看，卻不感人，大概是老師露點太多次，感受不到這個老師的內涵。

教育是一門高深的學問，但是不論老師多麼盡心盡力，或是愛入谷底，都是人家的孩子，最後老師在學校裡教育的，學生回家後還是父母的那一套，能夠扭轉的少之又少，原生家庭的影響無遠弗界。

片中的老師僅止於私慾，是不認為她真的想要挖掘孩子的天分，人性成魔也只在一念間，而成魔之人都是一口正道，這才能混淆視聽禍害人間。不錯看的故事。

片 名：吾愛吾詩

英文名稱：The Kindergarten Teacher

類 型：劇情

上映日期：2019-05-24

片 長：98分鐘

導 演：莎拉寇拉潔洛(Sara Colangelo)

演 員：瑪姬葛倫霍(Maggie Gyllenhaal) 、蓋爾嘉西亞貝納(Gael Garcia Bernal) 、 羅莎薩拉查(Rosa Salazar)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



幼稚園老師麗莎（瑪姬葛倫霍 飾）已步入不惑之年，不僅對這份奉獻多年的工作感到厭倦，回家還得面對漫不經心的老公和正值叛逆期的小孩，她生活中唯一稍感寬慰的時刻，便是去曼哈頓下城區教授夜間部的詩歌課。



某日，麗莎發現班上一名五歲的孩子吉米對詩歌有驚人的天賦，她起初只是想要保護他不被失職的父母傷害，之後卻開始拿自己的職業生涯、家庭和自由冒險。她不惜一切代價想要栽培吉米，只求讓他的潛力得以開花結果，然而這份執著卻可能導致無法挽回的後果……

▲兒童天才詩人被老師賞識。

▲兒童天才詩人默默不說真話。



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