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瘋電影／黎明的承諾　我答應你成為大將軍大文豪

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文／賴賴

▲▼黎明的承諾。（圖／IMDB）




瘋言瘋語：

好棒的一部電影，從前面開始看還有點感到枯燥，到中後段沒有冷場流暢，很清楚的看到一對孤兒寡母的生命史詩，經歷戰爭，生活壓迫，一個虎嬤對於兒子的深愛和期待，而用心栽培的孩子，是否真能回報母親的栽培，大部分還是要看這孩子的造化，是龍是蛇誰也左右不了，電影非常感動，也非常好看，真實故事改編，非常感人好看。

劇本改編自法國大文豪羅曼。加里的半生傳奇，也是全法國中學生指定重點讀物，拍攝場景橫跨五個國家，不論是戰爭場面的激烈，或是人物塑造之生動，這部電影有血有肉的敘述了那個年代，這個單親媽媽如何教育他的獨子，讓他不平凡，她把一生的心願都加諸在獨子身上，不論是要成為大文豪、大將軍，甚至要他成為神槍手去暗殺希特勒，可愛單純又真摯任性的母性，也因為如此性格造就出不凡的羅曼加里。

非常非常好看，沒有灑狗血，平緩節奏的法式風格，讓文學內化激動情感，反而看完後韻十足，史詩級作品。


 


片　　名：黎明的承諾
英文名稱：Promise at dawn
類　　型：劇情
上映日期：2018-02-02
片　　長：02時11分
導　　演：艾瑞克巴比爾(Eric Barbier)
演　　員：夏綠蒂甘斯柏(Charlotte Gainsbourg) 、皮耶尼內(Pierre Niney)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：捷傑電影


劇情大綱

「我會成為你盼望的一切，為你擺平全世界」

羅曼加里(皮耶．尼內 飾演)的人生可說是精采非凡，在波蘭度過的貧困童年、法國尼斯陽光下的青少年時期，乃至於二次世界大戰時擔任飛行員，在非洲立下的彪炳戰功。

他為了成為一位偉大的男人與著名作家，艱辛嘗盡人生的酸甜苦辣，全都是為了他的母親妮娜(夏綠蒂．甘絲柏格 飾演)。這個可愛又特立獨行的婦人，對兒子的強烈母愛，令加里的人生充滿波折、熱情與神秘，也令他成為二十世紀的重要作家。

只是，如此無止無境的母愛，也終將成為他生命的印記……

▲▼黎明的承諾。（圖／IMDB）

▲單親媽媽從小給兒子灌溉強烈的目標設定。

▲▼黎明的承諾。（圖／IMDB）

▲媽媽希望兒子成為大將軍。

▲▼黎明的承諾。（圖／IMDB）

▲兒子不辜負母親含辛茹苦的栽培，最終成為大文豪，母親卻已離世。


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關鍵字：瘋電影,黎明的承諾,賴賴,夏綠蒂甘斯柏(Charlotte Gainsbourg),皮耶尼內(Pierre Niney)

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