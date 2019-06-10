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瘋電影／這條路上：百年童謠的誕生　志玲帥尪全能演出

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文／賴賴

▲▼這條路上：百年童謠的誕生。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

感謝志玲嫁給AKIRA這才激起想看這部電影的心情，片名實在取得太無味了，內容比預期的好看許多，至少在敘事過程的流暢度，典型三幕劇的劇本格式，先是介紹出這位日本詩人北原白秋的性格與習氣，再帶出留德古典音樂家山田耕筰，臻於真人故事，也帶出許多至今仍流傳的兒歌，值得回味。

這是一部很簡單的道出兩人合作過程，及紀念那個還沒有收音機的時代，日本其實有許多許多詩人，他們吟詩寫作還參加比賽，這些性情真摯樸實的詩人們，彼此間的情感溫暖，非常動人，但是日本編劇卻不會加油添醋的去改造成為商業內涵，質感實在是很日本，所有的感情都是淡淡的，卻因這樣的細細品味，醞釀最後的餘韻。

喜歡與小孩子和在一起的北原白秋以及玉樹臨風的山田耕筰，即使電影沒有重要女主角，卻也藉由電影認識了這兩位早期日本音樂界巨擎，沒想到AKIRA的演技很好耶，完全是專業演員的水準。

錯誤政治的戰爭決定，不僅勞民傷財，還傷害了自己的藝術發展成就，日本發動戰爭所付出的代價，直至現在都無法計算慘重的損失，這是看完電影很深刻的感觸，可惜了這兩位才華洋溢的才子。


 


片　　名：這條路上：百年童謠的誕生
英文名稱：The Old Road—Konomichi
類　　型：音樂/歌舞、劇情
上映日期：2019-05-31
片　　長：01時45分
導　　演：佐佐部清
演　　員：大森南朋、黑澤良平
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：亮點國際影業


劇情大綱

北原白秋（大森南朋飾演）出生於日本福岡縣一富裕商人之家，天性狂野，他從中學時期就開始投稿詩作，隨後發表一系列童謠創作，成為家喻戶曉的音樂詩人。

個性嚴謹的山田耕筰（AKIRA飾演）是日本最早的古典音樂作曲家之一，他從柏林留學回國後，就開始致力於國內古典音樂的創作與指揮，而他也從事童謠創作，最著名作品是〈紅蜻蜓〉

兩位個性與風格南轅北轍藝術家，原本王不見王，卻因大時代因素而聚首，組成童謠詞曲二人組，替全日本的孩童，創作出許多經典童謠，帶來快樂童年時光。
本片將兩人數十年動人的友誼，首次搬上大銀幕，保證將讓觀眾笑淚交織。

▲▼這條路上：百年童謠的誕生。（圖／yahoo）

▲北原白秋是個天才詩人，也是紈褲子弟。

▲▼這條路上：百年童謠的誕生。（圖／yahoo）

▲AKIRA詮釋留德音樂家，入木三分演技自然。

▲▼這條路上：百年童謠的誕生。（圖／yahoo）

▲兩人初次見面就互相看不順眼。


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