挺韓「背影哥」暴雨中堅守護國旗！網友比對曝光身分：致敬70歲黃埔魂

▲韓粉在滂沱大雨中堅定護旗，被網友封為「背影哥」。（圖／民眾提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日在總統府前凱到舉辦「全國大會師」，以「決戰2020贏回台灣」號召數十萬支持者現身力挺，但午後卻下起暴雨，有現場民眾發現，任大雨下得滂沱，仍有韓粉不為所動，舉著巨大的國旗「原地就坐」，網友因此大受感動，將他封為「背影哥」；如今這位背影鐵漢的真實身分也呼之欲出，有網友直指這位掌旗的背影哥，疑似就是陸軍官校正期班41期、現年70歲的時曉峰。

照片中，凱道上的這場與來得突然、來得猛烈，不少韓粉匆匆離席躲雨，現場紅色的塑膠椅立即空了許多，即便仍有韓粉堅定不移，也默默撐起了雨傘，無聲與暴雨抗衡；但在畫面中一角，卻有一名身穿黑衣的男子，任憑雨水打在身上，背影仍然坐得堅挺，守護著身前立起的國旗，恍若無事般靜靜地原地就坐，堅忍不拔的毅力不禁令人為之動容。

在照片經由社群網路曝光後，黑衣男子也被網友感動封為「背影哥」，但究竟這位背影哥的真實身分為何？起初有網友猜測，應該就是海軍官校畢業的校友「楊思聖」，因此紛紛湧入臉書詢問、一探究竟。但楊思聖2日在臉書澄清，這位背影哥並不是他，而是另一個默默奮戰的無名英雄，「時間點到了，將有更多這樣的英雄向政權發出怒吼！如果找不到此壯士，那可能就是『謬德生』的忠魂在滂沱大雨中與中華志士們同在！」

背影哥的線索落空後，網友們難掩失望，但楊思聖也給出了線索，表示「有人說是陸官41期61年班的時曉峰；另有一說，是海軍水中爆破隊17期任長海。總之，中華志士也！」

網友得到消息後在網路上進行比對，從身形、穿著、牛仔褲的吊帶上研判，背影哥的真實身分極有可能就是已經高齡70歲的時曉峰，紛紛留言致敬，「中華民國軍人魂，敬佩」、「大哥坐鎮護旗，背影很感動」、「果然老學長才是真漢子」、「老兵氣魄，好Man」、「這就是黃埔精神！」

▲韓國瑜1日在凱道造勢，吸引眾多支持者到場聲援。（圖／記者季相儒攝）