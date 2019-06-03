宏達電攜手HBO強化VR內容　獨家推出《冰與火之歌：權力遊戲》

▲宏達電攜手HBO獨家推出《冰與火之歌：權力遊戲》VR內容。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電（HTC）今天（3日）宣布攜手HBO在VIVEPORT獨家推出近年大受歡迎的中世紀史詩奇幻題材美國電視影集Game of Thrones《冰與火之歌：權力遊戲》VR內容：『Beyond the Wall』，並從即日起在美國、巴西、墨西哥、阿根廷、英國及加拿大開放Viveport Infinity訂閱用戶下載體驗。



Viveport Infinity是首個支援跨平台及無限量VR內容訂閱的服務，也是唯一提供『Beyond the Wall』VR內容的平台。消費者只需要支付美金12.99元（約新台幣419元）的月費，或是年約方案，就能使用Viviport Infinity上包含『Beyond the Wall』的所有熱門及獨立工作室的VR大作。



由HBO與FrameStore共同製作的『Beyond the Wall』，將玩家帶到七大王國北境邊疆一同守衛絕境長城，玩家可藉由與驚悚的活屍北極熊及活死人軍團對抗，來證明自己的劍術技巧。



Viveport總經理Rikard Steiber表示，對喜愛《冰與火之歌：權力遊戲》的粉絲來說，這是個不容錯過的絕佳完美體驗，藉由加入Viveport Infinity，粉絲可以踏入『Beyond the Wall』的戰場，親自加入守夜人軍團、手持燃燒的劍來保護領地免於活死人軍團入侵。



HBO數位及社群行銷執行副總經理 Sabrina Caluori表示，《冰與火之歌：權力遊戲》的粉絲們熱愛探索維斯特洛大陸及其他場景，透過Viveport，他們可以在家中輕鬆藉由VR來感受與活死人大軍對抗的刺激快感。