到高雄拚場！　賴清德有信心：只有我能打敗韓國瑜



▲前行政院長賴清德。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

前行政院長賴清德4日來到高雄鳳山雙慈殿參拜，他受訪時提到在平面媒體最新民調中，只有自己可以贏過韓國瑜，只有賴清德代表民進黨才能得到勝利，民調也證明了他是民進黨最強候選人，希望大家能支持最強候選人，如果作了其他考量，犧牲勝利價值，那民進黨就只有敗選一途。

▲前行政院長賴清德南下高雄。（圖／記者賴君欣攝）

賴清德4日南下高雄，總統蔡英文也在同天來到高雄，是否有PK的意味？賴清德笑說並不是，只是巧合，只是希望在最關鍵時刻，號召高雄鄉親支持他；賴在致詞時提到，參加民進黨初選不是為了自己，更超越派系，是為了民進黨和台灣，而選舉就是要贏，民進黨要派誰出來，雖然大家心裡有打算了，但一定謹記就是要推實力最強的候選人。

▲受到支持者熱烈歡迎。（圖／記者賴君欣攝）

賴清德提到，在平面媒體最新民調當中，「只有自己可以贏過韓國瑜，就連蔡英文也輸給韓國瑜，柯文哲也守不住台灣，只有賴清德代表民進黨才能獲得勝利」，賴清德提到從參選以來，用民調證明了自己是最強候選人，就連基層的反應也是如此，強調「民進黨能打敗韓國瑜的就只有賴清德本人」，如果做了其他考量，而犧牲了勝利至高無上的價值，那民進黨就只有敗選一途，也會輸掉政權，輸掉台灣主權和民主。