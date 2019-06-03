5G網路商用化進入排程　陸工信部：近期發放5G商用牌照

▲2019杭州國際未來生活節中國移動5G展位。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸工信部3日宣佈近期將正式發放5G網路商用牌照，正式進入5G商用元年。大陸三大電信營運商2018年曾先後需宣布5G商用時間表，陸媒消息指出，中國移動、中國聯通及中國電信都將獲得一張5G牌照。

《新華社》報導，全球5G正在進入商用部署的關鍵期，在技術試驗階段，諾基亞（NOKIA）、易利信（ERICSSON）、高通（QUALCOMM）、英特爾（INTEL）等多家國外企業已深度參與，在各方共同努力下，我國5G已經具備商用基礎，近期，工信部將發放5G商用牌照，正式進入5G商用元年。

▲中國聯通「京交會」5G展示台。（圖／CFP）

大陸工信部2018年12月曾向三大營運商發佈「全國範圍5G中低頻段試驗頻率」的使用許可。此前，三大營運商也陸續宣佈5G正式商用時間表，中國移動定在2019年，而中國電信及聯通則是2020年正式進入商用5G。

大陸工信部副部長陳肇雄21日出席國務院新聞辦記者會時曾表示，目前5G技術和產品日趨成熟，系統、晶片、終端等產業鏈主要環節已基本達商用水準。他提到，5G發展將分為「標準制定、技術研發和產品研製」、「頻譜分配、網路建設和政策完善」、「應用推廣、構建融合應用產業生態」等三個方面。

▲上海副市長吳清與工作人員利用5G視訊對話。（圖／翻攝中新網）

據了解，大陸目前已有30個省份完成5G電話通話成功，其中廣東、浙江、上海、天津、重慶、武漢、成都、太原等城市陸續完成5G基地台設立規劃。



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