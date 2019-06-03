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鄭州雷擊2男並行1死1嚇暈　路面遺留三個坑

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▲▼鄭州兩男子走路時疑遭雷擊：一人身亡，另一人嚇暈被送醫。（圖／翻攝自《大河報》）

▲鄭州兩男子走路時疑遭雷擊：一人身亡，另一人嚇暈被送醫。（圖／翻攝自《大河報》）

大陸中心／綜合報導

真是飛來橫禍！因突降雷陣雨，鄭州市管城區十八裡河鎮八郎寨豫一路與明月路交叉口近日有2名男子在路上被雷擊中。一名年輕男子當場身亡，另外一名因為驚嚇過度被送往醫院接受治療。網友驚呆表示，「我擔心的事還是發生了」、「天選之人」、「簡直比中彩票幾率都低的事情」！

據《大河報》報導，事發路面遺留有三個坑，其中一個大坑深度約有5公分左右，直徑約20公分左右，還散落著一些碎石塊。

據鄭州市緊急醫療救援中心第40號急救站的醫護人員表示，到達現場時，發現一名20歲左右的年輕男子已經死亡，另外一名中年男子因嚇暈被送到附近醫院救治。

鄭州仁濟醫院內科副主任醫師耿一心表示，傷者高男送到醫院時，神志不太清楚，全身抖動，不時發生尖叫聲。經過救治，他神志已經恢復，但還處於觀察中，需要做進一步檢查。

傷者高男講述了事發時的情形，他稱自己是在附近建築工地工作，和發生意外的年輕男子並不認識。他說，「當時背著一個背包，右手提著涼席，看到左手拿著手機的年輕男子的前面走著，突然聽到轟隆一聲，頭部就感覺被打了一下，隨即昏倒在地。」目前當地警方還在調查事故原因。

對此，網友驚呆表示，「我擔心的事還是發生了」、「明天和意外不知道哪個先回到來」、「這也太倒霉了吧！雷雨天真的不要出門」、「真是晴天霹靂」、「簡直比中彩票幾率都低的事情」！

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關鍵字：鄭州市,雷擊雷,陣雨

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