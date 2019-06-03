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返鄉種哈密瓜持續30年如一日　黃偉哲市長讚揚「瓜神」許凰誥

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▲台南市農業局長李朝塘，代表台南市長黃偉哲，向「瓜神」許凰誥致意，讚揚他是台灣精緻農業代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局長李朝塘（左），代表台南市長黃偉哲，向「瓜神」許凰誥致意，讚揚他是台灣精緻農業代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「一生只要專注一項工作，就會成為達人」，許凰誥從28歲就返鄉種哈密瓜持續30年，吃苦25年，最近5年才有好收入，他每年都在挑戰不同品種哈密瓜，被稱為「瓜神」。

許凰誥有3分地的溫室吊瓜，每年可生產逾2萬顆哈密瓜，瓜果都經農業試驗所檢驗無農藥殘留才能採收，品質一點都不輸日本的哈密瓜，每顆均可賣400到500元的好價錢，適逢他豐收時節，台南市農業局長李朝塘，6月3日代表台南市長黃偉哲，前往農場向他致意，讚揚他是台灣精緻農業代表。

農業局長李朝塘表示，台南是哈密瓜的故鄉，農民種植哈密瓜（洋香瓜）的歷史全台最早，目前台南種植的面積尚有1500多公頃，每年產值有近2萬噸，經濟產值近64億元，是台南重要的經濟水果之一，但果農以隧道式種植居多，許凰誥採用溫室吊瓜種植，一株只留一果，是精緻中的極品，值得推廣。

高職讀美工科的許凰誥，在20多歲就被父親召回台南市安南區本淵里從事農業，那時農民正盛行種植「蜜世界」品牌的哈密瓜，許凰誥也跟著投入種植，花很多心思跟安南農會前輩請益，但當時果農都採露天隧道式種植，品質不精緻。

▲台南市農業局長李朝塘，代表台南市長黃偉哲，向「瓜神」許凰誥致意，讚揚他是台灣精緻農業代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許凰誥因為種植哈密瓜技術獲得肯定，農委會從全國果農中挑選兩位，授於「草根大使」頭銜，於1993年前往日本與當地農民交流，許從日本學到一株一果的溫室吊瓜栽培技術。

許凰誥向農業局長李朝塘抱怨說，他雖學回技術，但有近20年的時間，經營的非常辛苦，為了照顧瓜果，每日天還沒亮就出門，晚上7、8時才能回家吃晚飯，但那時候，每顆單價300到500元的無農藥殘留哈蜜瓜，尚不被多數消費者接受，因此每年的收入，僅過全家糊口。

約在10年前，許凰誥種植溫室吊瓜的技術，獲得農委會台南農業改良場的肯定，農改場開始利用許凰誥的溫室改良哈蜜瓜，從台南11號改良到14號，據許凰誥表示，台南14號即將完成試種，14號瓜的風味，將更勝日本瓜。

許凰誥不斷追求有特殊風味的哈蜜瓜，除了農改場的種子外，有多家種子公司，每年都會提供日本種子讓他試種，他的農場已經種過上百種來自國外的品種，農場每年有9個月可以生產出哈蜜瓜，每個月採收，分散夏天碰上颱風和冬天遇到寒流的風險，每年產出逾2萬顆瓜果，近5年來，才逐漸有好的收入。

李朝塘說，許凰誥栽培哈蜜瓜技術，比擁有博士頭銜的農業專家還專業，堪稱農業博士博，是台南之寶，他對台灣農業的堅持，讓台灣農業技術留下一條命脈，將擇期公開表揚。

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關鍵字：哈密瓜,黃偉哲,瓜神,許凰誥

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