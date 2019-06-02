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有錢老爸帶4子女遊英國！倫敦5星飯店每晚要價87萬…川普直接包整層

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▲▼川普全家福。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普全家福。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國五星級的科林西亞酒店（Corinthia）是倫敦擁有百年歷史的豪華飯店，最頂級的套房要價2萬2000英鎊（約台幣87萬元），住客除了能在住宿期間擁有私人健身教練外，還可以在水療中心享受每次200英鎊（約台幣8000元）的「調時差spa」，也難怪美國總統川普（Donald Trump）會選擇砸大錢包下一整層，讓他的孩子們可以在隨行訪問英國期間，在這間高級飯店內好好渡假。

川普3日將帶著一家大小前往英國進行為期3天的國是訪問，據《每日郵報》指出，他與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）會住在攝政公園內的美國大使官邸「溫菲爾德莊園」（Winfield House），而隨他出訪的4名子女，小唐納（Donald Jr）、艾瑞克（Eric）、伊凡卡（Ivanka）、蒂芬妮（Tiffany）與其他隨行人員，將入住科林西亞酒店。據傳，為了保護隱私，川普已經直接包下酒店的其中一整層樓。

▲▼科林西亞酒店（Corinthia）。（圖／取自Corinthia Hotel）

▲▼科林西亞酒店（Corinthia）最頂級的房型。（圖／取自Corinthia Hotel）

▲▼科林西亞酒店（Corinthia）。（圖／取自Corinthia Hotel）

科林西亞酒店是明星與權貴們的最愛，飯店內不但有哈洛德百貨（Harrods），還有好萊塢御用的專屬健身教練，且為了體恤長途旅行的住客，酒店內還有頂級水療中心，可以在裡面享受要價200英鎊的「調時差療程」。科林西亞酒店最豪華的套房每晚價格為2萬2000英鎊，擁有私人的內部電梯、四間臥室、擺滿香檳的酒吧，還有用大理石與瑪瑙裝飾的浴室。

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關鍵字：川普,Corinthia,英國,國是訪問,北美要聞

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