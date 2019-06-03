今起2天防「劇烈天氣」　下周一滯留鋒面接近全台雨3天

▲今鋒面仍位於北部海面。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（3日）中部以北地區會下午後雷陣雨，且有局部較大雨勢發生機率；另外，下周一（10日）開始又有道鋒面滯留在北部海面，目前來看主要影響中部以北，至於是否會南壓到台灣還要觀察。氣象專家吳德榮說，今天、周二（4日）應注意氣象局發布的特報及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的影響；周日（9日）梅雨季第5道鋒面逐漸靠近，雖仍在北部海面，但大氣不穩定度提高。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面仍位於北部海面，沒下雨時比較熱，大台北盆地、花東縱谷、台東大武和南部山區容易有34度以上高溫。氣象局也對台北市、高雄市和台東縣發布「黃色燈號」高溫資訊，代表今可能出現36度以上高溫。

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陳伊秀說，今水氣有愈來愈少趨勢，但鋒面遠離要等到周二（4日），所以今午後中部以北地區會下雷陣雨，有局部較大雨勢發生機率，會不會達到大雨程度還要觀察。

▲▼今雨區預報圖，白天降雨集中在中部以北。

氣象局預報，周二至周日（9日）鋒面逐漸北抬，結構亦減弱，對台灣的影響減小；周二仍有些水氣，各地白天有斷續降雨，入夜後趨緩；周三起天氣主要受西南風影響，僅迎風面的南部地區有不定時小範圍短暫陣雨，其他地區天氣穩定，為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫方面，晨間舒適、白天悶熱。

陳伊秀指出，下周一至下周三（12日）另一鋒面滯留於台灣北部海面，天氣再轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；目前來看，下周的鋒面有點類似這波鋒面的位置，至於影響程度要看南壓程度而定，還要持續觀察。

▼氣象局製作本周天氣圖。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二滯留鋒仍在北部海面徘徊，鋒面帶上的中尺度對流系統不致直接影響，但台灣在不穩定的暖氣團內，西南風遇地形及清晨陸風的輻合舉升作用，帶來零星、局部的陣雨機率；午後熱力的舉升作用，則會帶來局部性陣雨或雷雨，主要在山區並有擴展至部分鄰近平地的機率，應注意氣象局發布的特報及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的影響。

吳德榮說，周三至周六滯留鋒北移，台灣天氣熱、紫外線強，不穩定度稍降，西南風遇地形及陸風的輻合舉升作用減弱，清晨降雨機率大幅降低；但午後熱力的舉升作用，仍有局部陣雨或雷雨的機率，大部分在山區及少部分鄰近平地。

吳德榮表示，周日梅雨季第5道鋒面逐漸靠近，雖仍在北部海面，但大氣不穩定度提高；除了午後熱力的舉升作用，西南風遇地形的舉升作用增強，清晨局部性陣雨或雷雨的機率也大幅提升。

▼未來一周北部高溫都在32度以上。