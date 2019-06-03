影／吃燒烤喝酒！他一看杯子「10多條活蛆狂蠕動」嚇歪：旁邊客人已經乾了

記者朱世凱／綜合報導

許多人到燒烤店享受可口燒肉時，都會習慣配上幾杯啤酒助興。不過大陸卻有一名男子和朋友聚餐開喝時，嚇到當場作嘔，因為他們的啤酒杯裡竟然出現10多條活生生的蛆蟲，這些蟲即使掉進啤酒裡，仍然賣力地前後蠕動，更噁心的是，隔壁桌的客人早已把這些蛆蟲喝下肚，令他氣得直接向店家討公道。

綜合陸媒報導，事發在北京市某間燒烤店，一名王姓男子和2位知己近日享用燒烤串時，一時興起點了啤酒，打算不醉不歸，沒想到當他們準備暢飲，就看見杯子裡有10多條蠕動蛆蟲，「這個東西我想都沒想到，牠是一個活蛆你知道嗎？還能感覺到活蛆在啤酒裡蠕動，當時我頭皮都麻了，一直在乾嘔一直在吐。我們就想，你這個蛆是從哪來的？」

▼酒杯裡出現10多條活蛆，但相關負責人卻不斷互踢皮球。（圖／翻攝自微博，下同）

王男還說，他當時目睹旁邊的客人都還在喝這些啤酒，而且喝得津津有味，「我們當時跟他（店家）說的話是，2000塊錢（人民幣，下同，約新台幣9100元），一人500元（約新台幣2200元），把這個事情解決掉。」不過燒烤店負責人得知消息後，立刻將責任推給啤酒商，「杯子全都是從消毒櫃裡拿出來的，一天它（消毒櫃）自動消毒，上午一回下午一回，高溫消毒。」

負責人還說，供應啤酒的器具也並非屬於店家所有，「這也是人家（啤酒廠）拿過來的機器，這都是合作的合作方給的，這都是燕京的人拿過來的，不是我們店裡自己的東西。所以說我們如果有問題的話，也沒准是他們的問題。」店家更強調，啤酒廠定期都會派人到場負責清洗機器。

燕京啤酒項目的業者則解釋，事發後，該廠有讓職員到店裡了解情況，機器確實是乾淨的，「那個酒也不是燕京的產品，要是燕京的我們肯定負責。」而裝在杯子裡的「青島啤酒」（Tsingtao）負責人也說，經過調查後發現，「這酒是沒有問題的，問題出在清潔，因為我們是不負責清洗這個，我們只是維護終端和銷售，責任肯定是燒烤店。」

這起啤酒出現活蛆的責任就這樣被相關單位推來推去，詳細的賠償細節還有待釐清。許多網友看完後都說，「看完真的能馬上吐出來了」、「下酒菜竟然都幫你準備好了」、「這球踢得好啊」、「好噁，滿滿蛋白質」、「會不會是肉不乾淨啊」、「嚇到直接戒酒了」。