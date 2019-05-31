撇大都會走入鄉村　南京觀音殿成台青創業另類選擇

▲薰衣草森林集團2018年入駐觀音殿南京青創學院，打造慢活空間。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／江蘇南京採訪報導

南京青創學院、種子村位在江寧區的觀音殿，距離市區約30公里，依山傍水的田園風情與大陸其他城市青創園區環境大不同。薰衣草森林2018年成為首個入駐園區的台企，總經理顏景蕙表示，今年可望將旗下品牌在溫州及成都設點，總營收初估可達300萬元人民幣（約1500萬新台幣）。

▲南京薰衣草森林。（圖／記者魏有德攝）

台灣薰衣草森林集團前進南京成立大陸總部約兩年，選擇鄉村做為大陸布局的出發點，薰衣草森林（南京）公司運營管理總經理顏景蕙表示，剛到觀音殿這個農村是一片荒蕪，也正因為和母企業在台中發跡時的初衷一樣，從一間咖啡廳開始，目前也已經帶入「香草鋪子」、「青蒔」、「歇角」等旗下品牌，複製台灣文創精神。

此外，南京青創學院及種子村也落戶觀音殿，藉由入駐美麗鄉村、創立圓夢小店，有創業夢想的台灣青年參加學院舉辦的創業提案，獲選後就可以進駐青創種子村，再加上薰衣草森林領頭羊的角色，發揮聚集經濟效應，期待吸引假日親子出遊商機。

▲來自花蓮的趙苡甯到南京青創學院就業，期待日後創業成為咖啡店老闆娘。（圖／記者魏有德攝）

26歲的趙苡甯來自台灣花蓮，學校畢業後便積極尋找海外工作機會，起初先前往美國打工，觀察當地文化及工作環境，最後來到南京青創學院。趙苡甯說，一個人到外地工作，父母會比較擔心，選擇到南京就業，除生活環境不錯外，生活成本也比大城市低。

▲南京青創學院推出的文創桌曆。（圖／記者魏有德攝）

趙苡甯表示，出發前已經在微信公眾號及粉絲頁上蒐集很多資料，加入南京青創學院「設計部」可以發揮自己的創意想法，結合公司推出的文創品牌「青創好物」，透過不斷了解當地的環境、文化及市場，可以為日後開店做準備。

