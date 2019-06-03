體壇新星搶搭駛向夢想的UA RUSH列車　互勉突破1%極限向前輩致敬



▲UA特別於6月期間限時打造UA RUSH 體能挑戰列車，4位體壇新星黃彥章、宋昕澔、張祖恩及林呈璟(左至右)迎戰列車訓練、向前輩致敬。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

充滿力與美的UA RUSH體能挑戰列車緩緩進站，4位體壇明日之星踏入駛向夢想的車廂，隔空向永不放棄的金牌前輩們致敬。

近期UA RUSH搭配最新的礦物纖維科技，推動「幫助運動員突破+1% more」的理念，而UA長期支持的Team UA成員郭婞淳、李智凱、張志豪、蔣淯安等頂尖運動選手，最近也捷報頻傳，突破了自己的「+1% more」；UA為了慶賀TEAM UA的好成績，並鼓勵眾多運動愛好者一同挑戰自我極限、突破「+1% more」的目標，特別推出期間限定的「UA RUSH 體能挑戰列車」，由TEAM UA的選手擔任關主，將籃球、棒球、體操、舉重四大專項訓練場創意呈現於臺北捷運板南線車廂中，邀請民眾來車廂內感受運動選手在訓練場上持續奮鬥的決心！

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▲台北捷運化身UA RUSH體能挑戰列車。

列車上世界級的競賽成績，也感動了無數正在成功途中奮鬥的年輕世代，4位體育明星的接班人：全大運舉重金牌選手 林呈璟、全中運體操金牌選手 黃彥章、JHBL MVP 宋昕澔、二重國中棒球選手 張祖恩也紛紛踏上車廂、分享經驗，互勉要像前輩一樣持續努力、追求自己+1% more的目標。





▲▼全大運獲金牌的舉重新星林呈璟示範舉重區訓練動作。

嬌小甜美的林呈璟苦練8年田徑，一年前才因緣際會轉練舉重，卻在短時間內拿下全大運金牌展現天賦。由於擔任郭婞淳的陪練員，她觀察到郭婞淳驚人的意志力與高EQ，從不會因為個人的挫折而影響旁人，「舉重的一瞬是無數技巧與細節的組成，差一點點結果就差很多，郭婞淳總是激勵我：想贏就不要怕（受傷）」，現階段她穩扎穩打一步一步提升，希望過程與細節能逐步提升+1% more，讓自己更到位、期許未來能成為奧運金牌及世界紀錄保持者。

▲▼全中運體操全能金牌黃彥章示範體操區訓練動作。

才15歲就隻身離開家鄉前往國家運動訓練中心的黃彥章，被外界看好未來大有機會成為鞍馬王子李智凱接班人，「以前只要按照教練規定的做完就休息，現在才知道前輩都會反覆練習甚至主動增加訓練內容，令我大開眼界，原來強人也還不斷追求+1% more的努力與完美。」二話不說利用捷運進站空檔瞬間倒立，吸引一旁乘客驚呼：好神！紛紛拿起手機搶拍這位未來的奧運國手，黃彥章自認抗壓性還不夠，常常一上場就手抖，因此他將以加倍時間練習，直到每個動作成為身體本能反應，進一步追求體操的流暢與優美。

▲▼JHBL MVP宋昕澔示範藍球場區訓練動作。

身高182外表斯文的宋昕澔是今年國中籃球聯賽(JHBL)的MVP，談起同樣是MVP(第16季SBL超級籃球聯賽)的蔣淯安相當敬佩：「蔣淯安的拚戰精神很狂且彈跳能力很好，完全超越身高限制，他擅長的急停跳投是我現階段積極訓練的方向，尤其優異的控球能力，令我很想向他學習如何把團隊組織起來、提升+1% more的能力，才能一步步的帶領球隊拿下一場又一場的勝利。」宋昕澔希望能透過賽事持續累積經驗、不斷的精進自己，並期許自己有一天可以出國打球，挑戰更高層級。





▲▼棒球新秀張祖恩示範棒球場區訓練動作。

古銅色肌膚的張祖恩眼神充滿態度，年僅16歲卻已在棒球場上嶄露頭角，張祖恩的表哥、也是目前三壘安打紀錄保持人的張志豪常常鼓勵他：「既然要打棒球，就要堅持、不要半途而廢，在球場上無論如何一定要非常專注且要對自己有自信」調適過心態後的他，從此專注而嚴肅地看待每一球，每次上場時都更加拼盡全力；對於未來張祖恩笑著回應，希望長大有機會可以打職棒、若能旅外當然最好，但現階段還要努力增重、積極重量訓練強化自己+1% more的爆發力。

▲運動員們在列車上由專業教練協助完成動作，民眾拍照請務必斟酌自身狀況。

在捷運上體驗UA RUSH列車上的訓練運動，張志恩認為很有趣，但提醒千萬不要急、運動姿勢一定要正確才有效果，他也分享穿著礦物纖維科技的UA RUSH感覺很透氣也不容易爆汗，完全沒有汗排不出去而緊貼身上的黏膩感，非常舒服；宋昕澔也認同運動姿勢一定要正確，才能避免運動傷害，穿著UA RUSH感覺貼身又舒服而很有彈性，讓動作的流暢感很好，可以更盡情投入打球的過程。

舉重動作類似重量訓練，林呈璟提醒大家腰背一定要hold，才能呈現力與美，她大讚UA RUSH的彈性，「舉重選手的手臂都比較粗，常常穿衣服很卡，但是UA RUSH彈性很好，雖然貼身卻不會造成卡卡影響動作，反而更加順暢有助於技術的發揮。」黃彥章則是觀察到很多人模仿體操動作時因為潛意識的害怕造成肢體彎曲「其實這樣反而容易受傷，一定要盡量打直。」他也很推薦運動時穿著UA RUSH，透氣不容易流汗黏在身上而且任何動作都不卡手，令人驚豔。

然而，UA RUSH所幫助運動員+1% more的精神，不僅是為了提升職業選手在競賽上追求的賽事成績，一般民眾也可以透過+1% more的目標，一點一滴實踐美好生活，Under Armour藉由此次UA RUSH體能挑戰列車，穿梭大台北地區進入日常生活，就是希望傳達民眾隨時可透過訓練來提升體力與砥礪精神，進而追求屬於自己的「+1% more目標」，不論在工作上、生活上，只要有著想要持續奮鬥的決心，就能像運動選手拿下好成績一樣，在各個層面有所精進！

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