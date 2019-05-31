逆風飛翔的台南囡仔　大灣國小蘇漴瑋、南大附聰陳千育獲總統教育獎

▲台南市大灣國小蘇漴瑋，榮獲全國總統教育獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部公布2019總統教育獎獲選學生名單，台南市大灣國小蘇漴瑋及南大附聰陳千育同學複審通過，榮獲全國總統教育獎，將於7月5日接受蔡英文總統接見表揚，台南市長黃偉哲將於6月2日頒獎表揚獲獎學生。

▲台南市南大附聰陳千育同學榮獲全國總統教育獎。

這次台南市共19位學生獲獎，其中8位學生為特優，代表台南市參加教育部複審，分別為：大灣國小蘇漴瑋、南大附聰陳千育、公誠國小許育睿、永福國小張寧栩、東原國中陳昱蓉、善化國中戴誼瑾、海佃國中黃毓婷及關廟國中陳欣妤，另11位同學則獲選優等，分別為：玉山國小王羽澤、三村國小王家鳳、岸內國小石蕙瑀、新橋國小郭育綸、青山國小詹金融、開元國小楊采馨、關廟國小蔡昕頤、復興國中邱堂崴、六甲國中顏珮羽、南化國中顏鈺樺及東山國中蘇芷薰。

這次獲選的大灣國小蘇漴瑋同學是位全盲生，他殘而不廢，同學會做的事他也樣樣能學會。不僅體育方面表現優異，獲得台南市身心障礙國民運動會跳遠第一名、100公尺第二名；藝文方面也相當傑出，榮獲全國視障生點字比賽第一名、特教生才藝比賽第一名、台南市語文競賽國語演說預賽第一名等，獲獎無數。他也參加各種公益活動，到處展演，關懷弱勢族群。上天剝奪了他的靈魂之窗，卻給了他披荊斬棘的勇氣，他樂觀進取的精神，成為了生命教育的活教材。

另一名獲獎同學南大附聰陳千育，則是2歲時因生病造成聽力損失及右髖關節鈣化，後來又因意外造成大腿骨折，從此跛行，並有眼球顫動及氣喘問題，且家境貧困，但他不向命運低頭，積極學習、力爭上游，曾榮獲全國手語演講第三名、全國聽障國民書法類第一名，及「SO GOOD 好小孩少年楷模」獎。面對生命的考驗，他不退縮、不害怕，堅忍不拔的精神，讓大家看見生命的無限可能！

這些獲獎學生的背後都有著一段艱辛、感人的故事，年紀雖小，卻能以樂觀的心態去面對人生難題，並在困境中不斷充實自己、奮發向上，實在令人欽佩！這群逆風飛翔的臺南囡仔不僅飛出屬於自己的一片天，也為社會帶來良善風氣，讓大家看見人生光明美好的一面。