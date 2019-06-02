全台最物超所值的路跑！　ZEPRO RUN桃園場7000名跑者參與

▲近7000名國內、外跑友起跑。（圖／全統運動用品提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台灣首屆「2019 桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松」活動，2日吸引近7000名國內、外跑友一同在桃園市石門水庫開跑；跑友除了享受秀麗的湖光山色，更可以眺望水庫全景，主辦單位台灣運動賽事協會、全統運動用品除了提供跑友輕感排汗衣、機能跑褲等用品，並在會場設置美食飲料補給，令跑友直呼是全台最物超所值的路跑賽事！

全統運動用品總經理余俊芳表示，「消費者就是我們的代言人」。有感於台灣曾是製鞋王國，卻沒有在地運動品牌，全統於1995年創立台灣運動品牌ZEPRO，將廣告、代言人費用轉為投入在研發更好、更專業的運動用品上，持續為運動愛好者推出最優質、舒適、專業運動裝備，而這樣的企業理念，也落實在每一場ZEPRO RUN路跑活動中。

▲▼會場全台最大雲豹充氣跑鞋及跑友上特製凸台合影。（圖／全統運動用品提供）

余俊芳說，ZEPRO RUN擁有4.5顆星高度好評，全台已累積超過10萬名跑友參與，「2019 桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松」是第一屆，有來自台灣及香港、日本、美國、馬來西亞、韓國、大陸等國內外跑友近7000名參與，是桃園近期少見國際型路跑賽事。參賽年齡從81歲到2歲，分為半馬組21K、路跑組10K、健康組4K，近7000名跑友用跑步認識石門水庫，預估也為桃園帶來700萬元的直接經濟效益。

ZEPRO RUN桃園場提供跑友輕感排汗衣、機能跑褲、運動毛巾及運動多功能後背包等物資，路跑會場更設置高近3公尺、寬近8公尺巨大充氣雲豹競速路跑鞋，吸引跑友爭相站上特製凸台合影留念，為跑友一圓「上凸台」夢想。

來不及參加桃園場的民眾，2019 ZEPRO CITY RUN城市健跑嘉年華－台中、雲林場現正報名中，最新資訊請上臉書搜尋ZEPRO，鎖定粉絲團資訊。