印尼夫妻檔詐財無底線！謊稱代辦親友來台　前後坑同鄉60萬

▲▼玉里分局專案小組埋伏花蓮火車站後站公園，當場查獲詐騙人MARY。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

外籍新住民或家中有外籍幫傭的民眾，請注意及協助提醒此類詐騙手法，別讓自己辛苦賺來的錢付之流水！6月1日花蓮縣警察局玉里分局破獲一件印尼女子佯稱協助仲介印尼親友來台工作詐騙同鄉，被害人第一次付錢後，涉嫌女子卻食髓知味，多次假藉各種名義向被害人詐騙得逞。

印尼籍劉姓女子年約47歲，嫁來台灣近20年，目前與台籍丈夫育有三名子女，兩人並在玉里鎮經營一家小吃店，劉女覺得台灣環境良好，想協助2名親友來台工作，但卻苦無門路。日前一對印尼籍夫妻（男子：YANTO、57年次，女子：MARY、58年次）遠從桃園市至玉里鎮遊玩，至劉姓被害人店裡消費後，便以印尼話與被害人交談謊稱可協助仲介印尼的親友來台工作，劉女見到同鄉分外親切，不疑由她的便拿出一筆錢交由MARY代辦親友相關來台事宜，殊不知途同鄉夫妻卻是披著羊皮的狼，兩人多次假藉各種名義及藉口，前前後後總共向被害人騙取近新台幣60萬元，卻遲遲不見劉女親友來台。

在劉女驚覺有異時，兩人再次假借被害人親友來台帳戶需要有存款之名義，欲再詐騙35萬元，劉女便立即報案請求警方協助。

玉里分局長呂育騰隨即指示偵查隊及玉里派出所聯合組成專案小組，並親赴花蓮火車站後站公園的面交地點埋伏，在準備取款時當場查獲犯嫌MARY，並查扣不法所得新台幣51500元、黃金項鍊、戒指、手機及提款卡等多樣證物。警詢後依詐欺罪嫌將涉嫌人MARY、YANTO移送花蓮地方檢察署偵辦。