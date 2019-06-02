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香格里拉對話閉幕當天　解放軍開始於南海進行軍事訓練

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解放軍海軍052B型導彈驅逐艦廣州艦（舷號168）於南海軍演中發射防空導彈。時間在2016年7月8日。（圖／翻攝自大陸軍網）

▲解放軍海軍052B型導彈驅逐艦廣州艦（舷號168）於南海軍演中發射防空導彈。時間在2016年7月8日。（圖／翻攝自大陸軍網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸海事局網站5月31日發佈消息，從北京時間6月2日6點30分至18點30分、6月4日6點30分至12點30分，將在南海進行軍事訓練，禁止駛入。就在消息發佈當天，第18屆「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，SLD2019）在新加坡開幕，中美國防部長在會中碰面，兩國在南海問題上進行了交鋒。

根據大陸海事局網站發佈的【瓊航警0059】內容，這次軍演禁行的區域是「16-51.87N／112-18.73E、16-52.44N／112-21.12E、16-50.33N／112-20.12E、16-49.75N／112-17.78E四點連線水域範圍內」。

本屆「香格里拉對話」日期為5月31日至6月2日，中國大陸防長時隔8年再次與會。美國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）1日在會中演說時提到，中國曾是美國的合作夥伴，但現在的政府必須要改變運作模式，才能再次恢復以前的合作關係，「侵蝕其他國家主權以及那些讓人懷疑中方意圖的行為都必須停止。」

▲夏納翰（左）、魏鳳和（右）。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲夏納翰（左）、魏鳳和（右）。（圖／翻攝自澎湃新聞）

針對夏納翰的言論，中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明1日就南海及台灣問題指出，「美國違反『一個中國』原則，向台獨勢力釋放錯誤訊息。」

他說，「長期以來，各國在南海地區活動一直是暢通無阻，但美國卻頻繁派艦機闖入中國南海島礁鄰近的海空域，展開針對性的軍事演習，這完全違反地區的和平穩定，因此中方將根據島礁面臨的安全形勢，進行必要的防禦措施。」

►►魏鳳和與美防長新加坡會面：堅決反對有損一中原則的言行

►►中美防長「香格里拉對話」交鋒　魏鳳和強調維護國家主權決心

►►批美違反「一個中國」原則　陸軍方：向台獨勢力釋放錯誤訊號

►►美防長談南海暗批中國：侵蝕他國行為必須停止

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關鍵字：香格里拉對話,Shangari-La Dialogue,SLD2019,夏納翰,Patrick Shanahan,魏鳳和,南海,邵元明

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