魏鳳和與美防長新加坡會面：堅決反對有損一中原則的言行

▲夏納翰（左）、魏鳳和（右）於香格里拉對話會面。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者馬叔安／綜合報導

於5月31日晚間於新加坡開幕的第18屆「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，SLD2019）上，大陸國防部長魏鳳和與美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）針對進行了對話。魏鳳和強調，陸方反對美方近來在涉台問題上，所採取的有損一個中國原則的言行。夏納翰則說，中美兩軍應保持開放、清晰的溝通。

大陸國防部網報導，魏鳳和表示，近來美方在涉台問題上，接連采取了一系列損害一個中國原則的言行，「中方對此堅決反對」，中國軍隊維護國家主權、安全、發展利益堅定不移，美方不應低估中方的決心意志。

夏納翰則說，美中兩國元首為雙邊關係確定了正確的基調，雙方保持兩軍關係穩定發展至關重要，兩軍應保持開放、清晰的溝通，相信在雙方共同努力下，能夠開展良好合作。

此外，魏鳳和也指出，中美關係走到今天，是合作的結果，雙方應保持密切協調，用溝通增進瞭解，用理性代替猜疑，用互信減少誤判，共同推進以協調、合作、穩定為基調的關係，兩軍應認真落實兩國元首共識，不斷增進交往接觸，加深彼此了解，管控分歧風險，探索進一步合作，努力將兩軍關係建設成為兩國關係的穩定器。

香格里拉對話是由英國國際戰略研究所，以及新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室攜手組織的年度論壇，於2002年首辦，每年六月在新加坡市中心的新加坡香格里拉大酒店召開，參與論壇的包括亞太地區28個國家的國防代表、軍方將領、政界人士等，旨在加深亞太國家之間在安全防務領域的互信。

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