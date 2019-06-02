華聞快遞／北京設立超4.3萬家外企　利用外資超1550億美元

▲中國國際服務貿易交易會落幕，有望簽約超過千億美元。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

《北京》：設立超4.3萬家外企 利用外資超1550億美元

《2019北京市外商投資發展報告》1日在北京發佈。報告顯示，截至2018年，超過165個國家和地區、累計超過4.3萬家外商投資企業在北京設立，累計實際利用外資超1550億美元，是大陸吸引外資的「強磁場」。（中新網）

《陝西》：第十三屆中國西安國際茶業博覽會開幕 助力茶商間深度交流

2019第十三屆中國西安國際茶業博覽會1日在陝西西安曲江國際會展中心開幕。本屆茶博會以「歷史與茶文化完美交融，茶人與茶產業攜手共進」為主題，展出千餘種茶品和近30場精彩茶事活動，為茶企與茶商的無縫對接、各區域茶商間的深度交流提供了優質服務平台。（央廣網）

《河北》：雄安新區啟動區控制性詳細規劃、起步區控制性規劃徵求意見

《河北雄安新區啟動區控制性詳細規劃》和《河北雄安新區起步區控制性規劃》1日進行公示，向公眾徵求意見建議，公示時間為6月1日至6月30日。啟動區作為雄安新區率先建設區域，承擔著首批北京非首都功能疏解專案落地、高端創新要素集聚、高品質發展引領、新區雛形展現的重任。（澎湃新聞）

《北京》：首家5G銀行亮相 首家無人服務據點

5G和銀行，能碰撞出怎樣的火花？中國銀行「 5G智慧+生活館」1日在北京開業，是銀行業首家深度融合5G元素和生活場景的智慧服務據點，還是個無人服務據點。現金智慧櫃檯、外幣智取通設備、智慧型機器人設備一字排開。無需工作人員協助，不用排隊也不用手寫單據，動動手指，大部分銀行業務都能輕鬆自助辦理。客戶還能通過「 刷臉」等方式辦理各項業務，不用再攜帶身份證和銀行卡了。（北京日報）

▲中國銀行「 5G智慧+生活館」北京開業。（圖／翻攝自《央視網》）

《山西》：陽城辦國際陶博會 吸引40多個國家萬名客商

「華北瓷都」山西陽城1日舉辦第二屆陶瓷博覽交易會，40多個國家和地區超過萬人參會。這次以「華北瓷都，光耀神州」為主題的交易會，固定展位200多個，另設有臨時展位150多個，吸引海內外百余家知名陶瓷及配套企業參展，涵蓋建築陶瓷、藝術陶瓷、日用陶瓷、古建琉璃等。（中新網）

《海南》：海南自貿區啟動建設開局良好

海南，大陸最大的自貿試驗區。政策紅利不斷釋放，外貿進出口快速增長，外商投資大幅增加。今年一季度，海南省對外貿易進出口總值249.9億元，年增率109.2%，增速快於全國總體105.5個百分點；外商直接投資新設專案82個，年增率4.5倍，實際利用外資總額6761萬美元，年增率51倍。（光明日報）

《北京》：京交會落幕 有望簽約超過千億美元

2019年中國國際服務貿易交易會1日在北京落幕。本屆京交會圍繞「開放、創新、智慧、融合」主題，5天的京交會共有望簽約項目總數440個，簽約金額可達1050.6億美元。其中，境內項目數306個，金額為875.12億美元；境外數134個，金額為175.5億美元。「一主十輔」各會場超過40萬人次參加各項活動。（中新社）

《廣東》：廣東•東盟農博會湛江舉行 與各國農業合作日趨緊密

5月30日開幕、為期四4天的2019廣東•東盟農產品交易博覽會，目前正在湛江奧體中心持續進行。來自35個國家的1272家中外企業參展參會，開展展銷採購、貿易對接、論壇討論等。廣東與東盟各國、「一帶一路」沿線國家及地區在特色農業種植、養殖、加工、流通等技術、服務、市場、人才的交流進一步開展合作。（中新網）

▲山西陽城1日舉辦第二屆陶瓷博覽交易會，40多個國家和地區超過萬人參會。（圖／翻攝自《中新網》）

