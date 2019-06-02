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凱道4大集結！40萬韓粉、25萬送仲丘、150萬倒扁　「空拍照真相」大比對

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記者許力方／綜合報導

國民黨高雄市長韓國瑜6月1日北上首戰造勢，以「庶民總統」號召2020迎回台灣，吸引上萬人齊聚凱道聲援，主辦單位宣稱現場突破40萬人，紅衫軍淋雨揮舞國旗，但警方估算現場僅7萬人左右，被民進黨台北市議員梁文傑酸爆。事實上，過去凱道集結最多人是2006年「倒扁紅衫軍」，號稱有150萬人，2013年白衫軍送洪仲丘則有25萬人，至於2014年太陽花學運反服貿黑衫軍則有50萬人。

韓國瑜1日下午在150名旗手的護衛下大進場，主持人高喊「歡迎我們未來的庶民總統韓國瑜」，讓這短短100多公尺的路，走了12分鐘。韓國瑜北上首戰成功插旗，氣勢更勝九合一選舉的「三山造勢」，他在上萬人面前宣布「2020我準備好承擔任何重要職務，為中華民國不惜粉身碎骨。」且現場已經超過30到40萬人，非常感謝，並深深一鞠躬。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜大進場,韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，空拍畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜北上大會師破40萬人，凱道空拍畫面曝光。（圖／《ETtoday新聞雲》攝影中心攝）

「凱道容量就是7萬5左右，誰不知道？」梁文傑1日當晚便發文打臉韓國瑜，在凱道已經辦了很多年活動，容量一直就是只有7萬5000 人左右，警方也公布現場人數估計約達7萬人左右，數字相距甚遠。

資深媒體人黃暐瀚也在凱道現場觀察分析，仁愛路、信義路為「阿茲卡線」，「如果還能塞滿的話，那初選就結束了！」阿茲卡線是凱道的延伸，約莫下午3時許人潮已經開始觸碰，台上並宣布人數突破20萬人。他指出，當天沒有選舉，去年九合一是有議員出席，議員會帶人來，這次沒有參選人立委樁腳，完全看韓粉有多少人，雖然最近有「王小姐案」但韓粉不是很在乎。

事實上，2014年反服貿黑衫軍集結凱道，林飛帆宣部現場人數突破50萬人，但當時警政署估計僅11萬6000人，而2013年洪仲丘白衫軍「八月雪」，主辦單位也宣稱有25萬人響應，高舉手機燈海淚眼送仲丘、要真相，台北市警方估算是11萬人。至於人數最高的一次，是2006年的倒扁紅衫軍，倒扁總部宣布突破150萬人，北市警則只算12萬人。

反服貿活動時，不少網友開始質疑警方與主辦單位的人數統計差距，發現150萬人倒扁和反服貿黑衫軍空拍圖比對，發現照片中群眾分布密度相當，不過人數統計卻相差達3倍之多。

警方統計人數是怎麼算的？警政署表示，警方估算人數方式是比照美國警方採用加州柏克萊大學新聞學教授赫伯特．雅各布斯所提出之方法（Herbert Jacobs Method），即以集會場所面積換算，依其疏密程度，再乘以每單位面積之人數計算；以黑衫軍集會為例，經現場目視觀察，考量民眾主要採靜坐方式，集會地點人數疏密度不同，因此每平方公尺內人數以平均3人採計。目前美國、韓國、菲律賓、泰國、新加坡及馬來西亞等均採上述方式估算民眾集會人數。

歷年社運人數比一比。

歷年社運人數比一比。

▼25萬白衫軍上凱道送洪仲丘，有如降下八月雪。（圖／網友李建昇拍攝）

▲25萬白衫軍上凱道送洪仲丘，有如降下八月雪。（圖／網友李建昇拍攝）

▼150萬人集結凱道倒扁。（圖／資料照）

▲▼凱道4大集結！40萬韓粉、25萬送仲丘、150萬倒扁　「空拍照真相」大比對。（圖／資料照）

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關鍵字：凱道,韓粉,韓國瑜,洪仲丘,倒扁,空拍,梁文傑,反服貿,太陽花學運

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