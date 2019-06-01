人夫養小三妻跨海抓姦提告　檢：夫雖認錯但無實據不起訴

▲桃園市陳姓男子遭妻指控在大陸養小三，妻跨海抓姦提告。（示意圖／視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與妻結縭十餘年，陳赴大陸工作時認識張姓陸女，因交往從密，陳妻質疑張女是小三，查出陳於去年2月在大陸東莞與張女有不正常親密關係，同年4月至6月，陳妻赴陸查出陳與張女在廣東某酒店與張女同住酒店，其中6月還會同公安至酒店抓姦；桃檢以陳妻未提出犯罪實據，僅憑通話錄音難以遽令陳負擔罪責，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，據陳妻指稱，43歲的陳姓男子去年2月3日在大陸東莞市與張姓陸女在住處曾發生性關係，陳妻當晚8時返家時察覺床鋪凌亂，看見陳與張女裸體躺在床上；同年4月16日、6月4日與14日，陳與張女在廣東省中山市某酒店三度與張女同住一房，6月15日凌晨會同公安到酒店抓姦，回台提告陳與張女妨害家庭，2人於去年11月間已辦理離婚。

陳妻在提告時，提出陳曾當面向她認錯，還提出與陳電話錄音等證據交付檢警佐證，陳男在偵訊時否認與張女有性行為情事，妻子提出2月3日回家發現張女在家裡留宿確有其事，但沒有全裸同睡一張床，至於妻指控6月15日會同公安抓姦，則是因有不認識之人撞門，妻子報警查辦，完全否認與張女有性行為指控。

桃檢根據陳妻指控，陳男雖曾向陳妻認錯，但沒有承認與張女曾發生性行為之事，陳妻提供電話錄音只能認為陳與張女間有互動曖昧關係，難以認定有通姦之事實，因無其他積極事證足證陳有通姦犯行，僅憑陳妻片面指控，遽令陳擔負罪責，認為罪證不足，偵結予以不起訴處分。

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