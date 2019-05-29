　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為了1把雨傘...他爆肝存下的168萬元全沒了！　竹科工程師淪詐騙肥羊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼竹科網購詐騙。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男依詐騙電話指示匯款，另一頭車手立刻領取。（圖／車手取款監視器畫面／記者陳凱力翻攝）

地方中心／新竹報導

陳姓竹科工程師網購雨傘遭詐騙，連傘柄都沒摸到，戶頭裡的168萬元卻先被領個精光…他4月初網路下訂後，遭詐騙集團設計，先是被騙走106萬元；陳男報警後，對方竟假扮165反詐騙人員，再把他剩下的62萬元榨乾。警方獲報後，於5月初循線逮捕2名車手，將持續追查上游，避免更多人受害。

陳男4月初網購雨傘後，詐騙集團佯裝賣家，稱因設計錯誤，接下來每個月會從他的帳戶裡扣1千元，需要他配合才能解除；之後又假扮銀行客服，指示陳男到ATM「解除」錯誤設定。陳男被詐騙集團唬得團團轉，短短5個小時內就匯款近30次，共匯出106萬元。

如此大費周章，讓陳男越想越不對勁，到派出所說明原委後，才驚覺自己成為詐騙老梗的受害者；警方緊急凍結人頭帳戶，但詐騙通話時，車手早已在ATM待命，款項一入帳立刻提領，106萬元全落入對方口袋。

詐騙集團發現帳戶凍結，得知陳男已報警，竟又假冒165反詐騙人員向他宣稱，先前款項是匯入加密帳戶，並沒有被領走，之後若走入法律流程，他名下帳戶會全數遭到凍結；此時「假銀行客服」再度登場，指示陳男將剩餘存款62萬元匯入指定帳戶，這樣錢才不會被鎖住。事後詐騙集團再補一槍，「叮嚀」陳男別與警方聯繫，以免事情破局。

事後陳男與165專線詢問，才得知自己被詐騙集團剝了2層皮，前前後後辛苦存下的162萬元全被騙光；警方呼籲民眾，民眾網購時應慎選交易平台，或直接到實體店交易，千萬不要貪小便宜，淪為詐騙集團眼中的肥羊。

▲▼竹科網購詐騙。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲車手遭逮後，供稱每次行動可領取數萬元酬勞。（圖／記者陳凱力翻攝）


 

ET快訊
陳艾琳婚紗照美炸！「透視中空裝」渾圓半球現形
詹喬愉登聖母峰曝「路上都是新鮮屍體」
敲門沒回應...朋友一開門驚見他燒炭亡

關鍵字：竹科工程師,網購,詐騙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長髮女頂樓徘徊　男友提「養貓」她激動要跳...警一把拉住

高三兒遭流浪狗攻擊摔車命危　母淚訴：孩子回家安全的路在哪？

快訊／敲門沒回應...朋友一開門驚見「他倒臥浴室」燒炭亡

緝毒犬CHOCO處女秀就建功　藏毒高手甘拜下風喊：認輸

檢方爆「共諜會議」影片　王炳忠氣炸：讀書會被刻意操作

為了1把雨傘...他爆肝存下的168萬元全沒了！　竹科工程師淪詐騙肥羊

空襲警報！　苗栗高鐵站遭「烏秋夫妻」襲擊　騎士險象環生　

無恥女「弄掉飯匙」一腳踩下去！下秒裝沒事放回去　被糾正還大翻白眼

街友不滿遭流鶯辱罵...狂毆後拿枕頭悶死　頭七城隍廟旁遭逮嚇歪：不是故意

自稱「三星台灣區總代理」富二代　已婚男騙女過夜又詐財

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

長髮女頂樓徘徊　男友提「養貓」她激動要跳...警一把拉住

高三兒遭流浪狗攻擊摔車命危　母淚訴：孩子回家安全的路在哪？

快訊／敲門沒回應...朋友一開門驚見「他倒臥浴室」燒炭亡

緝毒犬CHOCO處女秀就建功　藏毒高手甘拜下風喊：認輸

檢方爆「共諜會議」影片　王炳忠氣炸：讀書會被刻意操作

為了1把雨傘...他爆肝存下的168萬元全沒了！　竹科工程師淪詐騙肥羊

空襲警報！　苗栗高鐵站遭「烏秋夫妻」襲擊　騎士險象環生　

無恥女「弄掉飯匙」一腳踩下去！下秒裝沒事放回去　被糾正還大翻白眼

街友不滿遭流鶯辱罵...狂毆後拿枕頭悶死　頭七城隍廟旁遭逮嚇歪：不是故意

自稱「三星台灣區總代理」富二代　已婚男騙女過夜又詐財

模特兒夫妻育5子　呂維胤偕市長黃偉哲頒發6萬生育津貼

快訊／民進黨中執會激戰初選　卓榮泰裁示：為氣氛「不直播」

初選納不納柯文哲民進黨吵翻天　柯P笑：這樣很好不是嗎？

長髮女頂樓徘徊　男友提「養貓」她激動要跳...警一把拉住

歐告「小腳顫抖」溜滑梯！屁屁煞不住慌張回頭：媽啊～

潤泰創新與三菱地所推出潤泰峰匯　捷運江子翠站約600米

許效舜膝蓋開刀後首錄「宣布大事」：我想選基隆市長！　全場震撼

高三兒遭流浪狗攻擊摔車命危　母淚訴：孩子回家安全的路在哪？

韓國瑜稱不知道六一造勢要收費　徐永明酸：不唬爛就不會從政嗎？

不畏困逆勵志求學　中華醫大身障獎助學金154人獲獎

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

社會熱門新聞

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力..

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男..

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　..

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母P..

北市府女幕僚爆偷情　午休幽會直..

連兩胎不知父親是誰！21歲母親..

高一男被笑死胖子　半夜滿身被塗..

醫手伸肛門掏糞　便祕女怒控性侵

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了..

捷運驚傳持刀　嚇壞人的兇手是它

少年騎車突遇襲　4人背部中刀送..

醫師男友劈腿　前女警剪爛新歡鞋

竹科工程師遭網購詐騙　168萬..

留下遺書後離家　女趴臥後隆沙灘..

更多熱門

相關新聞

誆三星台灣總代理富二代　已婚男騙財騙色

49歲隆姓男子以「李大慶」的假名，自稱老爸是韓國三星台灣區總代理，自己是多金富二代，透過通訊軟體誘騙熟女赴旅館投宿，再藉口幫忙清還卡債、修手機等理由，趁機盜領，還假意欣賞珠寶，騙走價值12多萬元的白金項鍊、鑽戒。台北地方法院審理，考量雙方達成和解，將隆男依詐欺取財罪判處5個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

網購XXL雨衣！哈士奇穿上變披風

誤信點數換女友　傻男1個月薪資差點沒了

女子深陷外國軍官詐騙　警及時阻詐22萬元

陸大媽馬國詐騙　街頭被圍毆暴打

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

對公司發票！特別獎「8碼全中」　他下秒QQ

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面