為了1把雨傘...他爆肝存下的168萬元全沒了！　竹科工程師淪詐騙肥羊

▲陳男依詐騙電話指示匯款，另一頭車手立刻領取。（圖／車手取款監視器畫面／記者陳凱力翻攝）

地方中心／新竹報導

陳姓竹科工程師網購雨傘遭詐騙，連傘柄都沒摸到，戶頭裡的168萬元卻先被領個精光…他4月初網路下訂後，遭詐騙集團設計，先是被騙走106萬元；陳男報警後，對方竟假扮165反詐騙人員，再把他剩下的62萬元榨乾。警方獲報後，於5月初循線逮捕2名車手，將持續追查上游，避免更多人受害。

陳男4月初網購雨傘後，詐騙集團佯裝賣家，稱因設計錯誤，接下來每個月會從他的帳戶裡扣1千元，需要他配合才能解除；之後又假扮銀行客服，指示陳男到ATM「解除」錯誤設定。陳男被詐騙集團唬得團團轉，短短5個小時內就匯款近30次，共匯出106萬元。

如此大費周章，讓陳男越想越不對勁，到派出所說明原委後，才驚覺自己成為詐騙老梗的受害者；警方緊急凍結人頭帳戶，但詐騙通話時，車手早已在ATM待命，款項一入帳立刻提領，106萬元全落入對方口袋。

詐騙集團發現帳戶凍結，得知陳男已報警，竟又假冒165反詐騙人員向他宣稱，先前款項是匯入加密帳戶，並沒有被領走，之後若走入法律流程，他名下帳戶會全數遭到凍結；此時「假銀行客服」再度登場，指示陳男將剩餘存款62萬元匯入指定帳戶，這樣錢才不會被鎖住。事後詐騙集團再補一槍，「叮嚀」陳男別與警方聯繫，以免事情破局。

事後陳男與165專線詢問，才得知自己被詐騙集團剝了2層皮，前前後後辛苦存下的162萬元全被騙光；警方呼籲民眾，民眾網購時應慎選交易平台，或直接到實體店交易，千萬不要貪小便宜，淪為詐騙集團眼中的肥羊。

▲車手遭逮後，供稱每次行動可領取數萬元酬勞。（圖／記者陳凱力翻攝）



