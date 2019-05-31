宜蘭立委參選人：制度殺人！天使救人護理無罪

▲▼國民黨宜蘭黨內立委參選人黃定和強調，應讓醫護專注本業。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

安全問題不可馬虎、尊重生命讓醫護專注本業！國民黨宜蘭黨內立委參選人黃定和表示，台北醫院附設護理之家，2018年8月發生大火造成多人傷亡，日前地檢署偵查判定負責相關防火、用電安全檢查的護理長及護理師有罪，而醫院的院長則無罪，這顯示出相關制度的嚴重瑕疵。

宜蘭衛生局強調，建議未來相關防火計畫，應由專業人員承擔防火管理員，負責用電安全檢查等額外責任；讓護理人員安心於專業護理照護，專心守護住民健康，才是民眾之福。

國民黨宜蘭黨內立委參選人的縣議員黃定和，31日開記者會指出，依護理人員法第24條規定，護理人員的業務職責為健康問題之護理評估、預防保健之護理措施、護理指導及諮詢、醫療輔助行為、醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。

▲國民黨宜蘭黨內立委參選人黃定和強調，應讓醫護專注本業。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

但水依消防法第13條規定：一定規模以上供公眾使用建築物，應由管理權人，遴用防火管理人，責其製定消防防護計畫，報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務。

而護理人員並非消防專業人員，即使護理人員經過消防法規所規範的受訓18小時，仍與專業消防人員無法比較，消防重責事關人命安全，由不具專業知識的人員兼任防火管理人，或用電安全人員，無法確保場所之安全。

護理人員受委任專業以外的工作，還要承擔意外發生時的刑責，犧牲的不只是病人的權益，更打擊並影響了醫護人員的熱情與專業。也因我主張安全問題不可馬虎，尊重生命讓醫護專注本業。

宜蘭衛生局指出，此案引發各界人士及各縣市護理師護士公會紛紛響應護理公會全聯會發起｢護理師非超人，回歸專業顧病人｣連署活動。

衛生局更於5月4日國際護師節，與宜蘭縣護理師護士公會共同集結現場所有護理人發聲響應｢天使救人 護理無罪｣，希望中央相關法令能盡速修訂，讓護理人員盡早回歸專業，全心守護民眾健康。

衛生局調查目前轄內所管轄醫院、護理機構、老人福利機構防火管理員職務設置之狀況，轄內醫院均由非護理人員擔任防火管理人，而醫院附屬之護理之家只有少數由護理人員擔任防火管理人，已建議這些醫院進行職務調整。

另其他老人福利機構、一般護理之家及產後護理機構，仍有少數護理人員擔任防火管理人，主要是因其負責人本身即為護理人員，即屬於該場所之管理權人（依據消防法第2條所稱管理權人，係指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者；其屬法人者，為其負責人）；而管理權人有權責自行決定遴用防火管理人，負責監督管理場所內的防火管理事項。

因此這部分的內容仍需未來中央相關法令規範作進一步確定；衛生局聯繫後了解，中央亦朝向免由護理人員兼任防火管理人這個方向進行研擬討論。



衛生局表示，國人從出生到老，皆與護理業務息息相關，讓護理工作回歸護理人員法規定之權責，才能提供國人更優質的醫療照護。