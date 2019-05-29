贈票／玩具解剖展顛覆潮流趣味 翻轉童年回憶

App活動小組／綜合報導

最新奇的解剖展將於6月29至9月22日在華山1914文創園區盛大展出，各式各樣的童年玩具，ELMO、華納卡通邦尼兔、DC英雄蝙蝠俠和宿敵小丑等...，玩具解剖展要剖開各位的童年最愛玩具，裝上骨頭內臟，讓角色走出銀幕，帶你用最新奇的解剖術回味完整的童年！身為公仔控的你，千萬不能錯過！

點我抽最潮玩具解剖展！

全球第一、首次曝光的超大咖神秘嘉賓，都在玩具解剖展，從紐約街頭搬到展場，把解剖玩具放大再放大，全球首隻三尺高的「白色冰雪解剖ELMO」，將蒞臨玩具解剖展，絕對是今年夏天社群最潮的打卡點！ 玩具解剖展不僅滿足成人的童年幻想，更是紐約潮玩藝術家 JASON FREENY，首度在亞洲舉辦的大型特展，就在台灣！ 擅長結合雕刻、玩具設計與電腦繪圖的JASON FREENY，自2011年以「解剖玩具」席捲全球潮流及玩具圈，作品除最搶手的解剖氣球狗，黃色小鴨、探險活寶、芝麻街、樂高、DC 系列等角色都曾是他的「刀下玩物」，每每獲得高度話題與搶購風潮！ 不想錯過這麼有趣展覽的你，快來星光雲App抽入場券，讓你免費進場，顛覆你對玩具的潮流！

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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「免費抽玩具解剖展入場券」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！



【贈票活動資訊】

◎活動時間： 5月29日至6月2日2359止。

◎得獎獎項： 玩具解剖展門票乙組。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~