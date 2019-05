全球唯一設置台灣、續留至2025年！文化部與OISTAT國際劇場組織簽約

▲文化部與OISTAT國際劇場組織簽約,國際總部將續留台灣至2025年!(圖/記者林育綾攝,下同)



記者林育綾/台北報導

OISTAT國際劇場組織2006年在文化部支持下移設來台,至今已14年,在雙方協議書即將屆滿之際,今(28)日文化部次長蕭宗煌與OISTAT國際劇場組織總裁戴博德(Bert Determann)簽署續留台灣5年的協議書,將攜手至2025年持續為全球劇場藝術領域貢獻,更讓台灣成為全球劇場人交流的重要基地。OISTAT是台灣少數以「台灣」名義加入,也是全球唯一將總部設置台灣的國際藝文組織。



▲文化部次長蕭宗煌(右) 與OISTAT國際劇場組織總裁戴博德(左) 簽約。

蕭次長指出,當初讓OISTAT國際總部來台設置,過程十分漫長也很不容易。而台灣正邁入「大劇場時代」,國家表演藝術中心在北中南三館到位,加上各地方表演劇場在行政院「前瞻基礎建設計畫」的支持下,整體軟硬體升級轉型,劇場幕後工作人員的角色更形重要,OISTAT所串聯的三個專業角色就是「劇場設計師、劇場技術師、劇場建築師」,而台灣的劇場也將提供劇場人更多展演的舞台。

戴博德也說,OISTAT的角色有點像是Google,串連全球劇場人交流,但跟Google不同的是,我們讓人與人直接面對面、有所連結。這些人有劇場人、燈光師、設計師⋯等劇場從業夥伴。OISTAT也樂於分享資源與知識,「如果我們吝嗇跟下一代分享,又怎麼能說我們重視這方面的終身教育呢?」這個簽約不只象徵我們與台灣將有更緊密連結,更象徵我們能在全球劇場圈有所貢獻。



▲雙方除了簽約之外,也共同發表「共惠世界劇場人」宣言。



蕭宗煌次長與戴博德總裁除簽署下一階段的5年合作協議外,並共同發表「共惠世界劇場人」宣言,提出四大主張,包括「以台灣為中心,搭建國際交流網路」、「跨越地理界線,分享世界劇場脈動」、「培育青年世代,增進國際藝文參與」、「提升大眾關注,重視劇場幕後專業」。文化部與OISTAT期望整合雙方資源,共同成為全球劇場人的堅實後盾,為劇場界打造更理想的發展環境。

OISTAT國際劇場組織全名為「國際舞台美術家、劇場建築師暨劇場技術師組織」 (Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre,英譯為 International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians)是台灣少數以「台灣」名義加入,也是全球唯一將總部設置台灣的國際藝文組織。