館長自曝「2個月斗內收入」　捐60萬嗆藍議員：賣國賊

記者葉國吏／綜合報導

苗栗縣議員鄭聚然日前在議會一句「誰給我錢就是爸嘛」，讓館長陳之漢大為不滿，在直播開嗆「叫一聲爸爸，就給10萬」；鄭30日回嗆，並把捐款金額加碼到60萬。館長同日下午4時許發臉書貼文，「60萬我捐，爾後你自稱賣國賊即可。」並開直播透露自己的捐款單說「這些就是我做直播的收入」。

▲議員鄭聚然一席「誰給我錢就是爸嘛」引起討論。（圖／記者黃孟珍攝）

館長陳之漢熱心公益，時常在直播上關心時政，29日針對苗栗縣議員鄭聚然在議會上的發言，在臉書上PO文，「我匯款10萬給你叫個3天爸爸來聽聽啊！你敢不敢啊！？」「國民黨就是充滿這種人，才會失去年輕人的支持」；鄭聚然30日回嗆，「只要館長用自己的錢捐60萬給南庄國中，我就代表性叫他一聲爸」。

館長於同日下午4時許馬上在臉書回應，「60萬我捐，不過你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可。」

▲館長直播中談論捐60萬事件。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

晚間館長開直播再度談論此事，批評這個國家已經到了是非不分，不知台灣社會到底怎麼了「到底要不要維護自己國家的主權？你們還幫他講話。」

館長說：「有你這種賣國的人，就有我們這些愛國的人，台灣人不是每個都背骨囡仔，有一天拿槍上戰場我一定第一個。」

▲館長秀出捐款單。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

館長在直播上也秀捐款單說，透露已經把直播斗內收入中的60萬捐出，「我這兩個月好不容易賺了90萬的斗內，我現在出去60萬了，所以我現在要開始歛財了」。