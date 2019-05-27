台灣氣質正妹參加東非義診　用世界語言─笑容打動人心

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟東非義診團的志工中，有一位台灣女孩總是能用她親切的笑容化解溝通障礙，與講當地部落語言的非洲民眾互動。即使語言不通，她燦爛的微笑，是每一位等待醫治病患的心靈良藥！即使互不相識，她貼心的關懷，是讓每一個診療民眾安心的義診助手！

2019年5月，由6個國家的慈濟人醫會醫護人員組成的醫療義診團，首次在非洲莫三比克進行大型義診，4天服務了將近5千位民眾。義診團成員中，除了專業的醫師、護理師、藥劑師、牙醫助理等，還有一群負責關懷，同樣自費自假承擔醫務與翻譯助手的慈濟志工參與。

莫三比克主要講葡萄牙文，但在部落裡，許多當地人民聽不懂葡萄牙文、英文等，只會講當地方言，義診時，都靠當地會講英文的大學生、青年志工協助翻譯。

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即使語言不通，有一位台灣女孩總是能用她親切的笑容「以愛化礙」，這位親切的台灣女孩，用笑容化解溝通障礙，進而與非洲民眾互動的畫面，成為台灣東非義診團志工關懷最美的風景之一。

陳薇巧，30歲不到就走遍多國，竟然主要去走訪各國地方茶館、茶園，探討品茶文化，只為了探究「茶」對人生的品味；她，同時喜歡藝術與設計，自己開設的茶坊空間，一植栽、一擺設、一進門，會讓您感到居家般的舒適與恬靜；她，擁有親切外在、流利外語，更是一位年輕的慈濟師姊。

走過五大洲，陳薇巧看見的都是先進與美好的一面，但自幼就接觸慈濟的她，看到、聽到卻是苦難關懷的一面，世間的悲與苦，期待自己能有付出的機緣，也一直等待著因緣到來。

擁有流利外語能力的條件，加上希望救助苦難的一念善心，這一次，終於讓她有機會踏上非洲受創的苦難大地投入關懷，陳薇巧說：「慈悲心是可以培養的，很感恩能有因緣，為遠方的苦難人民表達關懷」。

陳薇巧分享，參與這次莫三比克義診期間，翻轉她對非洲的印象！比如：他們沒有乾淨的衣服、住所，身體甚至受疾病所苦，但看到當地人看到她，臉上洋溢著彷彿「見到遠方朋友般」的熱情，讓她深深感受到非洲民眾的純真與善。

陳薇巧表示，有苦難的地方需要我們更多的關注，現在是國際地球村的時代，即使物質文明的社會缺少的地方，也有我們許多可以學習的地方，幫助他們的同時也是在啟發甚至融化我們，期待大家把自己能夠做到的愛，化為行動，讓愛傳到世界。