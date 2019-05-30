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美的好朋友爆黑幕！柳林瑋「自曝團隊開銷」　發3035字團隊聲明反擊前小編

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年賠上百萬！《美的好朋友》在堅持啥。（圖／記者李佳蓉攝）

▲「美的好朋友」創辦人、前台大醫師柳林瑋，曾參與太陽花學運，被稱為「社運醫師」。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

獨立醫療媒體「MedPartner美的好朋友」擁有27萬粉絲，一名自稱創始員工、即將離職的小編在28日爆料，指團隊從頭到尾只有一位醫師，就是創辦人柳林瑋，而且背後還有許多財務、稅務黑幕。儘管柳林瑋當晚開直播解釋，網友卻相當不領情。30日他則發表公開聲明，解釋團隊運作、基本開銷，再次試圖滅火。

柳林瑋於30日下午3時40分在粉絲專頁「MedPartner美的好朋友」發表團隊公開聲明，開頭單刀直入地貼出退訂方式的連結，並說「看完我們的實際營運狀況，希望退訂閱的話，這裡是退訂閱的方式」，接著說明辦公室運作狀況，希望網友理解「一個做訂閱集資的團隊，真的不太可能如某些人指稱的『發大財』」。

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聲明前段，他先解釋團隊運作，說明MedPartner一路以來的營運狀況，包括自己補貼資金、決定開始訂閱集資、增聘相關專家等等。聲明後段，柳林瑋開始說明「養一個團隊的基本開銷」，只見他細數房租、網路費等費用，「辦公室維持費用，就已經要50-60萬元。如果加計建置整理中的資料庫，部分的外稿、講座舉辦、回饋品製作……等等費用，一個月的營運費用就會超過70萬元」。

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▲▼美的好朋友、柳林瑋親上直播滅火。（圖／翻攝自臉書）

▲柳林瑋日前親上直播滅火。（圖／翻攝自臉書）

柳林瑋文中直呼「如果認為我在訂閱集資的工作賺了很多錢的朋友，應該是有很大的誤會了」，強調如果是做內容產業相關的人，就會知道，他們做這樣的品質和內容很貴，「就會知道這樣的訂閱金額，真的不可能是賺錢的」。他認為，MedPartner從無到有，一路累積400多篇文章，累積近200萬人次閱讀，「我如果說賺到什麼，應該就是賺到這樣的成就感吧！」

「當然，我也不敢打腫臉充胖子，說我們都不要賺錢，因為持續靠人義務幫忙的運作模式，是沒辦法長久的，這也是我必須努力增加團隊收入的原因」，柳林瑋表示，整個團隊對前幾天的事件都很難過、詫異，「我們非常用心對待的夥伴，居然會用這樣的方式，用片面的資訊、引導式的做法、加上偏惡意的解讀，讓這個團隊受到了嚴重的傷害」。

柳林瑋認為，他現在公開團隊大致的人力運作方式，和大致的相關收入支出狀況，「應該就可以知道真的不可能發財，而且虧損會在100-200萬這個範圍，這還是在我個人3年完全沒領薪水的狀況」。最後他提供退訂閱的連結，如果訂閱的網友看完貼文後，還是無法支持，可以選擇退訂閱，「希望各位朋友不要去攻擊協助我們、和我們合作的夥伴與專家」。

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關鍵字：MedPartner,美的好朋友,柳林瑋

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