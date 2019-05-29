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電磁彈射器超支283億！　川普：美軍航母改回「蒸汽彈射」

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▲ 川普認為電磁彈射器費用過於昂貴，考慮繼續用蒸汽彈射技術。圖為F/A-18F大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78臉書）

國際中心／綜合報導

美國總統川普28日拜訪日本橫須賀海軍基地，對當地駐日美軍發表談話。他提到，美軍花費超過9億美元（約新台幣283億）在航母的電磁彈射器上，已經嚴重超支，因此考慮下令「未來建造航母時，使用蒸氣彈射器」。

根據「俄羅斯衛星通訊社」報導，川普在日本首相安倍晉三的陪同下，登上橫須賀海軍基地的「黃蜂號」（USS Wasp）兩棲攻擊艦後，隨即對當地美軍直言，「蒸氣彈射系統已經安穩的用了65年，但因為接下來將要使用的電磁彈射系統我們竟然超支9億美元，實在是太瘋狂又太昂貴。我知道下一代航母需要創新，但投入這麼多錢實在太誇張了！繼續用蒸汽彈射器不行嗎？」


▲ 川普28日視察駐日美軍基地。（圖／路透）

接著，川普讓現場軍人針對「電磁彈射、蒸汽彈射哪個比較好？」進行投票，結果蒸汽投票獲得了現場更多人的支持。於是川普繼續提到，「雖然專家們都宣稱電磁彈射在啟動方面更快速，但我們不需要這種加速度，畢竟我們每隔2分鐘也只能發射一架飛機。」

▲ 電磁彈射系統圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

川普最後補充，「我們花那麼大筆錢在發展電磁彈射系統，但沒人知道這種系統面臨惡劣環境下會發生什麼狀況，所以我想我會下令，以後我們建造新航母時，還是使用蒸氣彈射系統。」

據了解，電磁飛機彈射系統（Electromagnetic Aircraft Launch System）由美國「通用原子航空系統公司」（General Atomics）所開發，目的是用來取代美國航空母艦上的蒸汽彈射器。現在美國海軍還沒有正式投入使用這項新系統。

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關鍵字：川普,電磁彈射器,蒸汽彈射器,黃蜂號,軍武,國際軍武

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