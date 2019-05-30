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最後一刻仍在護槓！「體操教父」董恆毅離世　翻滾阿信悼：才被你罵完，人就走了

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▲▼2015年全運會台東縣代表隊6日競技體操賽，游朝偉和教練董恆毅率先為台東奪下1金1銅。（圖／台東縣教育局）

▲2015年全運會台東縣代表隊6日競技體操賽，游朝偉和教練董恆毅率先為台東奪下1金1銅。（圖／台東縣教育局）

社會中心／綜合報導

台東「體操教父」董恆毅擔任體操教練近20年，培育無數菁英，但29日傍晚，董恆毅在台坂國小進行單槓訓練指導時，為了保護學生而上前將其接住護槓，但卻因此重心不穩後仰，自1公尺高的軟墊台上摔下，重創頭、頸部，當場失去生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治身亡；消息曝光後，知名體操教練「翻滾阿信」林育信、及董恆毅的得意門生游朝偉紛紛在臉書PO文哀悼，「董老師一路好走，天堂安息！」

這起意外就發生在29日傍晚5時許，當時董恆毅在校內體操館指導學生進行單槓訓練，為了保護學生安全，在學生下槓時董恆毅皆會上前接住護槓、做出「確保動作」，但當下董恆毅在接住學生瞬間，身體卻突然失去平衡，自軟墊台上重摔落地，躺臥在單槓下一動也不動；學生見狀後驚嚇不已，立即撥打119求助，無奈當時董已經沒有生命徵象，送往台東馬偕後仍然來不及挽回生命。

▲▼台東體操教父董恆毅。（圖／記者楊均典翻攝）

▲董恆毅在生命的最後一刻仍然在保護學生。（圖／記者楊均典翻攝）

「怎麼會這樣？」台東縣政府教育處長林政宏聞訊後難過不已，表示董恆毅倒下的地方也有軟墊保護，不解為何傷勢會如此嚴重，坦言董恆毅的離世，不僅僅是台東的損失，更對台灣體壇造成重創。

現年59歲的董恆毅是卡大地布部落卑南族人，20多年前從北部返鄉回到台東，帶著學生練體操，甚至還主動自掏腰包幫學生進補。在董恆毅無私地教導下，不少學生因此翻出了人生的另一片天；董恆毅時常告訴學生，「如果你想成功，一定可以找到方法；但如果你不想做，一定會找到千百個理由！」

▲▼台東體操教父董恆毅。（圖／記者楊均典翻攝）

▲董恆毅擔任體操教練近20年，培育出無數體壇菁英，寫下不少傳奇。（圖／記者楊均典翻攝）

擔任體操教練近20年來，董恆毅也寫下不少傳奇，其中被譽為「吊環王子」的體操國手游朝偉也是董的得意門生之一；在噩耗曝光的第一時間，游朝偉還慌亂地在臉書上祈禱，「真的好緊張，嚇一大跳，你一定要平安無事喔！」無奈最後恩師送醫搶救後仍回天乏術，游朝偉也悲痛直呼「等我，我們不是說好了！你等我啊，等我。」

▲▼ 體操吊環好手游朝偉。（圖／記者林育正攝）

▲「吊環王子」游朝偉是董恆毅的得意門生之一。（圖／記者林育正攝）

而知名的體操教練、電影《翻滾吧！阿信》本尊林育信在接獲消息後，也在臉書上為這位台灣體壇上的「體操巨人」哀悼，「電話才被你罵完，人就走了，怎麼可能……。董老師一路走好，天堂安息，朝偉、彥章你放心，我會照顧好的，我們永遠想念你的……！」

▲▼林育信臉書哀悼體操教父董恆毅。（圖／翻攝林育信臉書）

▲體操教練林育信。（圖／記者張克銘攝）

▲林育信得知噩耗後，在臉書PO文哀悼。（圖／翻攝林育信臉書、記者張克銘攝）

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關鍵字：台東,體操,教練,董恆毅,林育信,游朝偉

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