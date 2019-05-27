上海市委書記李強會郁慕明　提「兩岸一家親」

▲新黨主席郁慕明率團訪陸，26日下午上海市委書記李強會見訪問團一行人。（圖／翻攝自澎派新聞）

記者陳政錄／綜合報導

上海市委書記李強昨（26日）下午，會見正赴陸訪問的新黨主席郁慕明一行，李強在面對參訪團時重申上海對台「兩岸一家親」的理念，並強調兩岸開放才有機會，團結才有力量。

郁慕明24到30日率台灣各界人士赴陸訪問，包括廣州、上海、南京、北京等地，並將於北京和陸方人士就「兩岸關係與民族復興」展開座談。26日參訪團到達上海時，下午接受李強會見。

李強首先提及今年初，於《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上，習近平總書記所發表的講話內容，表示當前上海正致力推進兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興，完成祖國和平統一；同時，持續辦好中國國際進口博覽會。

就兩岸關係上，李強指出，「發展才有出路，開放才有機會，團結才有力量」。他表示，上海是兩岸交流合作最活躍、台商居住經營最集中的地區之一。 「兩岸一家親」，就是要多走動、多交流。

郁慕明則回應，這次率團參訪大陸，就是要圍繞兩岸關係與民族復興開展對話協商，深入交換意見，加強交流合作。

他說，身為中華兒女，將一如既往堅持一個中國原則，堅持「九二共識」，反對「台獨」，共同推動兩岸關係和平發展。

與李強會晤後，郁慕明一行明天在前往南京之前，還將在上午與上海當地台商舉辦座談，針對兩岸經貿合作等議題進行交流，並聽取台商的意見。