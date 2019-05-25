新黨赴陸協商首站廣州 　郁慕明提「青春中國夢」

▲新黨主席郁慕明一行受陸方邀請，赴陸就兩岸關係和民族復興座談，首站來到廣州。（圖／新黨提供）

記者陳政錄／北京報導

繼國民黨前主席洪秀柱後，新黨主席郁慕明一行人近日率團訪陸，就「兩岸關係與民族復興」與大陸對話協商，25日郁慕明於首站廣州訪問黃花崗七十二烈士墓、兩岸青創基地後， 提及當前台青赴陸發展的「青春中國夢」，並稱要推動「台北學舍」，照顧在大陸就學的台生。

大陸今年「習五條」提出後，廣邀台灣方面人士展開「民主協商」的進程已然啟動，大陸國台辦、新黨日前宣布，郁慕明將以新中華兒女學會榮譽理事長身分，率團赴陸進行「台灣各界人士廣上南北行」，參訪廣州、上海、南京、北京等地。

▲新黨主席郁慕明一行在廣州暨南大學，與台生舉辦座談會。（圖／新黨提供）

郁慕明一行24日抵達廣東後，今（25日）上午先赴黃花崗向七十二烈士獻花致敬，然後轉往當地海峽兩岸青年創業基地—「穗台青年之家」。郁慕明在兩岸青創基地與台灣東海、世新大學赴陸實習的學生交流，下午則參訪廣州暨南大學，舉行「在粵台灣青年學生座談會」。

針對台青在陸發展情況，郁慕明在臉書上指出，從黃花崗來到青創園，從「國破山河碎」到「青春中國夢」，那真是多少前人犧牲奉獻的結果！緬懷過去，展望未來，青年強則民族強，民族強則青年強，密不可分！

郁慕明還在下午的座談會上，指出台生到大陸求學，學費本身不貴，但生活費則有些吃力，因此他將號召兩岸各界，推動服務台生的「台北學舍」，先從廣州開始，對台生提供經濟實惠的住宿、飲食、育樂等服務，將來推廣到其它台生主要活動的城市，讓台生感受來自故鄉的關懷。

據了解，郁慕明此行與洪秀柱一樣，同樣係應陸方邀請，赴陸展開對話協商。此行全團共68人，成員涵蓋各黨派、界別，有他黨人士、企業家、媒體人、青年學生等，不過王炳忠、林明正、侯漢廷三位新黨青年軍，因被限制出境，無法實際隨團。

郁慕明一行將在明（26日）抵達上海，隨後赴南京、北京等地，並在最終站抵達北京時，與陸方就兩岸關係與民族復興展開座談，並預計與大陸中央領導人見面。郁慕明曾在行前受訪時強調，自己不會和大陸簽署協議。