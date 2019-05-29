搶劫犯對攝影機「豎中指」　警方反擊帶回原處舉「V」手勢合影

▲搶劫犯對攝影機「豎中指」，警方反擊：帶回原處比「V」手勢合影 。（圖／微信公眾號／江蘇新聞）

大陸中心／綜合報導

四川省攀枝花市近日一起持刀搶劫案中，嫌犯得手後居然對著路邊攝影機「豎中指」，警方火速抓到人後，強力回擊，帶回原地對攝影機比「V」勝利手勢合影。網友爆笑說，「警方：失去的尊嚴，我一定要自己拿回來」、「在他自大的地方，留下落魄的影像」。

據《江蘇新聞》報導，四川攀枝花16日凌晨1點發生一起持刀搶劫案，3名年輕男子搶劫受害人1萬7000多元人民幣（約新台幣7萬7546元）和2支手機。事發後，警方查看路邊攝影機發現，嫌疑人之一竟然還對著攝影機「豎中指」挑釁！

警方火速鎖定後，當天下午2時左右將3名男生嫌犯逮捕，他們供述因為身上沒有錢，又不知道去哪裡工作，就去搶劫。當被問到為什麼會對攝影機豎中指時，當事人梁男回應，「當時以為攝影機是沒有電的。」隨後，警方將3人帶回案發現場，並強力回擊：對攝影機比「V」勝利手勢合影。

網友爆笑，「哈哈哈！！這是給警察蜀黍降低破案難度了」、「警方：失去的尊嚴，我一定要自己拿回來」、「在他自大的地方，留下落魄的影像」、「差點在辦公室笑出聲來」、「尷尬不失禮貌的微笑」。

▲搶劫犯對攝影機「豎中指」，警方反擊：帶回原處比「V」手勢合影 。（圖／微信公眾號／江蘇新聞）