玩IG眨眼遊戲！她租屋處1人挑戰「跑出2P角」　驚曝撞飄：有黑白人臉輪廓…

▲眨眼遊戲「Flying Face」正夯。（圖／翻攝自dvoshansky IG）

網搜小組／綜合報導

近日IG有一款眨眼遊戲「Flying Face」，掀起全球用戶挑戰風潮，遊戲不僅能1個人玩，還能2人同時進行。一名網友在PTT貼出一個毛毛的故事，說室友女友1個人在玩的時候，突然畫面上出現另一張人臉，讓她嚇得趕緊關遊戲。原PO也說，雖然感覺飄點沒有很高，但因為發生在自己租屋處，所以真實感很強烈。

這位網友27日在PTT的marvel板上貼文，說他回家的時候，室友就問他知不知道最近IG有個很夯的遊戲，也就是眨眼躲水管的遊戲，原PO則回「我知道啊！怎麼了？」室友接著表示「昨天晚上我睡著之後，我女友自己在旁邊玩那個遊戲」、「結果玩著玩著有一局突然出現第二架飛機」。

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▲IG眨眼遊戲爆夯！有濃眉哥狂玩30次，就是一關都過不了。（圖／‎許豪庭授權引用）

原PO說，聽到這邊的時候，他沒有特別覺得有飄點，就順口問了一句「然後呢」，想說可能只是遊戲出現bug；突然原PO想到「欸不對，這遊戲是人臉辨識的啊！」馬上再問室友「那框框裡有人臉嗎？還是就黑白？」

室友女友則說「有一張人臉的輪廓，但是是黑白的也看不太清楚」、「然後我就趕快把遊戲關掉趕快睡覺」。原PO忍不住直呼，他聽到有人臉的當下，開始覺得有點毛毛的，「雖然飄點沒有到很高，但因為就在週遭（自己租屋處）發生，真實感很強烈哈哈哈」。

▲還有網友讓家中的小鳥玩，結果撐2秒就GG。（圖／網友何佳柔授權使用。）

看到貼文後，有網友忍不住噓貼文「求翻譯」，沒想到另一個人回應「在進行臉部辨識用眨眼動作來操作上下的遊戲時，有飄飄大喊Play1之後開始雙人對戰，沒想到對方還中離」，讓不少人笑噴「翻譯也翻得太溫馨」、「翻譯笑死XD 歪樓了辣」。

其他網友則紛紛留言，「飄表示：我只是好奇看一下，怎麼就要我玩」、「就飄在旁邊看，絕對不是bug，請不要回報謝謝」、「我也是自己玩有出現欸！但直接以為是遊戲bug」、「完了我看不懂，沒有用ig，可是感覺很恐怖」、「有可能偵測到類似人臉的東西呀」、「真的很毛，IG都偵測不到我的臉（已哭」。

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