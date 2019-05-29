酒醉男鬧市持「殺豬刀」隨機砍人　惠州傷者頭部「皮開肉綻」

▲一名酒醉男28日在廣東省惠州市下角市場持刀隨機砍殺路人被逮捕。（圖／翻攝自《新京報》）

大陸中心／綜合報導

廣東省惠州市下角市場28日發生持刀砍人事件。據目擊者透露，一名年輕男子手持殺豬刀，邊跑邊瘋狂砍殺路人。事件中多人受傷，已被送醫救治。當地警局發佈通告表示，男嫌是醉酒鬧事，已被警方逮捕。

綜合陸媒報導，一名身穿T恤男子手持殺豬刀走到一家商店前，突然刺向身邊一男性路人。隨後，男嫌邊跑邊砍路人，後被警方控制。其中，一名身穿黑色上衣的傷者頭部被繃帶包紮，滿臉血跡。

下角市場目擊攤販透露，傍晚一名男子在市場內持刀砍人，隨後又跑出市場行兇，不久被警方逮捕，「我看到有三個人被砍傷」。他還表示，市場內都是售賣蔬菜、肉類的攤販，一般早上人最多，事發時已經沒有太多顧客，當時已陸續收攤關門。

另外一名目擊者還透露，「傷人者不是攤販，大家也不認識他，突然就砍人，砍了人又跑，邊跑邊砍，有好幾個人受傷，大家都不知道是什麼情況。後來有人報警，警方到達現場，傷人者被抓了。 」

▲惠州市公安局惠城區分局當晚發佈警情通報。（圖／翻攝自《新京報》）

警方趕到案發現場後，一位年紀較大的警員從男嫌手中奪下刀並制伏。受傷者已經被送往醫院救治，但人數尚在統計中。

惠州市公安局惠城區分局當晚發佈通報稱，男嫌已被逮捕，是喝醉酒鬧事，身份和動機還在調查中。傷者已送醫救治，傷情穩定沒有生命危險。