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林智鴻爆料「索賄放人」實為賠償金　韓市府「躺著也中槍」　

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▲▼ 林智鴻鳳警記者會 。（圖／記者李唯甄攝）

▲市議員林智鴻爆料警方「索賄放人」，使得韓國瑜也無辜被波及。（圖／記者李唯甄攝）

記者李唯甄、洪正達、賴君欣／高雄報導

針對鳳山分局被爆料「索賄放人」，民進黨籍市議員林智鴻29日早上大動作召開記者會，指控「一顆老鼠屎壞了整鍋粥」，甚至連市長韓國瑜也無辜被牽連「不顧警紀還想選總」，不過鳳山分局長林依仰出面澄清「是賠償，且全案已報請地檢署調查」，當時被壓制的黃姓男子也坦承「有拉扯員警安全帽帽帶」。

ET快訊
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聖母峰女登山客死亡瞬間畫面曝光！攻頂失溫凍僵死亡

關鍵字：鳳山分局,五甲派出所,妨礙公務

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