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東京奧運前哨戰！全台最大純喫茶Try it鬥牛霸　火熱開打

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▲東京奧運前哨戰！全台最大純喫茶Try it鬥牛霸，火熱開打。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲▼純喫茶Try it鬥牛霸（圖／純喫茶提供）

▲全台最大規模鬥牛賽事「純喫茶try it鬥牛霸」，吸引超過2千隊菁英隊伍參賽，爭奪冠軍瓶。（圖／業者提供）

記者吳思瑤／台北報導

眾所期待的2019全台最大3對3「純喫茶try it鬥牛霸」，於5月底正式開跑，吸引超過2千隊的菁英隊伍參賽，一天內就有675場賽事，規模之大，就像東京奧運三對三前哨戰，活動現場邀請了能仁家商和南山高中菁英球員熱血開賽，有著「飛人」稱號的HBL冠軍MVP林彥廷特別展現灌籃英姿，讓全場熱血沸騰，絕無冷場。

▲▼純喫茶Try it鬥牛霸（圖／純喫茶提供）

▲HBL冠軍MVP林彥廷特別展現灌籃英姿，讓全場氣氛嗨到最高點。（圖／業者提供）

今年的揭幕戰超吸睛，重現了HBL冠亞軍之戰當時盛況，能仁家商球員林彥廷、高錦瑋、丁冠皓對上南山高中李沛澄、陳立生、陳冠中，讓現場球迷直呼超過癮。MVP林彥廷賽後表示：「三對三籃球賽能充分展現球員的爆發力，能在畢業前再次透過公開賽跟南山球員在球場上揮灑汗水，非常開心！他們每位都是可敬的對手，期待在大學繼續為籃球夢打拼！」

▲純喫茶。（圖／記者謝婷婷攝）

▲南山高中再戰能仁家商，HBL賽外三對三熱血引爆現場。（圖／記者謝婷婷攝）

除了讓HBL球員大展身手外，最讓人期待的現場教學也不可錯過，邀請到能仁教練楊政倫親自指導，他表示「東京奧運已經將三對三列為比賽項目了，而這樣的前哨戰更具意義，也看到許多參賽者熱血的一戰再戰，希望能帶動更多年輕人投入籃球運動，在全台最大的3對3賽事上互相切磋學習。」從基本動作到實際上陣，還能和球員們近距離切磋，即使是在酷熱天氣下，也減不了學員熱情，紛紛表示「學到了幾種不同動作，但就是每做完一個動作後，得把另一個做連貫，不管是反胯下、背後運球還是最後的歐洲步，而且教練和球員也會幫忙調整，覺得收穫很多。」

▲純喫茶。（圖／記者謝婷婷攝）

▲能仁家商教練楊政倫親自指導籃球秘訣，上課學員把握機會、認真學習。（圖／記者謝婷婷攝）

在授課後，還能和HBL球員進行「魔王挑戰」1對1PK，找來普門高中人氣球員雙十女孩陳芷英、光復高中眼鏡中鋒喬楚瑜等擔任關主，讓參賽者有機會現學現比。另外在場邊等待的同時也不無聊，闖關活動多到讓你玩不完，贈品更是拿不完，像是「籃球九宮格」、「Try it接一下」、「奮力一投」、「套圈圈」等，參賽者只要闖關成功就可以換到一瓶純喫茶消消暑。

▲純喫茶。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼「奮力一投」、「套圈圈」等場邊遊戲，只要闖關成功就可以獲得一瓶純喫茶消暑。（圖／記者謝婷婷攝）

▲純喫茶。（圖／記者謝婷婷攝）

本次賽事將於北、中、南三區選出各組前四名晉級全國決賽，台中、高雄預賽時間分別為6/1 (六)中興大學校園籃球場以及6/8 (六)高雄青少年運動園區籃球場，全國總決賽則將於6/22(六)在台北市台大中央籃球場舉行。全台四場賽事皆設有挑戰專區，開放讓民眾以球技與HBL球星一決高下。

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