熬夜失眠是主因！超過5成大學狂掉髮　網嘆：住宿舍想早睡都不行

▲熬夜失眠是造成掉髮的主要原因。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國青年網校園通訊社近日對大陸全國643所高等學校的大學生進行問卷調查。根據結果顯示，有超過5成的大學生有掉髮困擾，而且幾乎都是從大學期間開始；其中，熬夜失眠是掉髮的主要原因，有超過9成的學生認為，只要少熬夜就能改善掉髮現象。

根據調查顯示，55.68%的大學生有掉髮困擾，而44.32%則沒有；在掉髮的大學生中，有71.79%處於輕微，15.36%處於嚴重，剩下的12.85%表示自己已經快禿頭了；此外，這當中有超過6成學生認為，這會對日常的學習生活造成影響。一名廣東醫科大學學生表示，「掉髮會感到自卑，而且無論什麼髮型在自己頭上都變得不好看。」

▲55.68%的大學生有掉髮困擾。（圖／翻攝中國青年網校園通訊社，下同）

▲學生掉髮情況分為輕微、嚴重、快禿頭。

對於脫髮會造成什麼影響，有73.74%的大學生表示會讓心情變差；70.67%表示頭髮清理起來很麻煩；56.98%認為掉髮會造成自己形象變差；而31.28%則認為脫髮會影響正常學習、交往。

此外，調查也顯示，造成掉髮的原因包括熬夜失眠、精神壓力大、飲食不規律、學習用腦過度、錯誤的洗髮方式、營養不良、經常染燙髮、家族遺傳、正常生理現象等等；其中，熬夜失眠佔最多，高達88.96％。

▲根據統計，掉髮會造成上述影響。

▲掉髮的主要原因。

對此，廣東醫科大學第二臨床醫學院輔導員蔡鑫生指出，落髮的原因最難逃避的就是家族遺傳，其次是沒有處理好學習與生活的關係，有些同學平時學習態度怠慢，到要交作業或考試時才臨時抱佛腳，才會導致掉髮現象增加；此外，大學生的三餐飲食也很難控制，容易攝取過多垃圾食物，因此應做好時間管理、少叫外賣、保持良好學習度，才能減少禿頭危機。

「超5成大學生有脫髮困擾」一話題近日登上熱搜，網友們紛紛表示，「住宿舍想早睡都不行」、「多人共寢導致大家都熬夜晚睡，是脫髮的重要原因...」、「住宿舍真的會神經衰弱的，有起的比雞早的，有睡的比鬼晚的」、「喝...喝黑芝麻糊有用嗎？」、「青春都被用來做了些什麼」。