台東2線2星警官「神隱12天」遭免職　議員懷疑與走私案有關

地方中心／台東報導

台東縣警察局台東分局一名2線2星的李姓警官，10日無故未上班，消失得無影無蹤，手機也關機，讓家屬及警方都找不到人，李警無故曠職4天後，警方也召開考績會議將他免職，而李警失蹤的原因仍未明朗，台東縣議員林參天則懷疑，李姓警官可能涉及一起走私案件，才會神隱至今都不露面。

▲台東縣議員林參天懷疑，李姓警官的失蹤與一起案件有關。（圖／記者楊均典翻攝）

根據警方調查，李警5月10日上午8時未經報備及辦理請假手續，便無故未上班，雖經多次電話連絡，但他手機關機無法接通；後來警局再派員前往李警住處訪查也撲空，李警妻子在電話中表示，夫妻倆沒有吵架，也沒有發現丈夫有什麼異常的狀況。

▲李姓警官失蹤4天後遭火速免職。（圖／翻攝自Facebook／台東縣警察局台東分局）

但李警從5月9日17時下班簽退後，便音訊全無。警方隨即依受理失蹤人口程序啟動緊急協尋機制，積極協助家屬找尋李警下落。在李警無故繼續曠職達4日後，警方也按「公務人員請假規則」、「公務人員考績法」等規定，予以一次記2大過處分，並即時召開考績會議決議將李警免職，報警政署核定，同時呼籲李警儘快出面，別讓家人擔憂。

據了解，李警為強制扣薪人員，台東分局4月時曾因他的債務問題，將他轉調至內勤，期間曾有多名債務人至辦公室催討債務，又風聞李警召集互助會倒會，還向地下錢莊借貸等事，李警疑似因債務問題不堪負荷致離家未歸。

台東縣議員林參天懷疑，李警可能涉及一起毒品走私案，他指出，毒品走私案爆發當天晚上李姓警官便失蹤至今，他認為兩者之間有關連性，希望警方能查明事實。

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