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全棟玻璃全被敲破！台東竊賊偷鋁框　返現場載運遇警被逮

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▲▼林姓竊賊騎機車拖著推車打算載走鋁框，不料遇上獲報趕抵現場的員警逮個正著。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼林姓竊賊騎機車拖著推車打算載走鋁框，遇上獲報趕抵現場的員警逮個正著。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼林姓竊賊騎機車拖著推車打算載走鋁框，不料遇上獲報趕抵現場的員警逮個正著。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東卑南1名竊賊日前潛入1棟空屋準備將空屋鋁窗全數偷走，竊賊先將鋁窗玻璃全數敲碎後先行離去，再騎機車拖著推車返回現場打算載走，不料被獲報趕抵現場採證的員警當場逮個正著。

台東警察分局溫泉派出所日前接獲民眾報案，在卑南鄉溫泉路一處空屋疑似有竊嫌侵入。

所內警員陳志承、劉福瑞、郭家良等3人即時趕往現場1，見整棟3樓建築物鋁窗玻璃全數遭人拆卸敲破，散落在地上，正當在蒐集相關跡證時，突見一名林姓男子騎著機車出現，車後還拉著二輪推車，警方機警予以盤查詢問，林男表示因剛好路過看見有警察一時好奇過來看看，但男子眼神閃爍不定，並對機車拉著二輪推車作何用途無法自圓其說。

▲▼林姓竊賊騎機車拖著推車打算載走鋁框，不料遇上獲報趕抵現場的員警逮個正著。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

竊嫌坦承敲破全棟玻璃，打算載走鋁框變賣。

最後經員警曉以大義，林男坦承準備用推車載走鋁窗，還向員警坦承是他把玻璃敲破的，目的是要拿鋁框去變賣，全案乃依竊盜罪嫌移請台東地方檢察署偵辦。

警方調查，林嫌年約72歲無業，有竊盜前科。因缺錢花用，當天途經該處空屋認為有機可乘乃心生歹念。經過數日現地觀察後當天一大早下雨乘四下無人，破門而入，將空屋鋁窗玻璃敲碎欲竊取鋁框，孰料賊星該敗，附近民眾見其可疑即時與警方聯繫，林嫌沒載走任何物品，就被警察逮個正著。

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